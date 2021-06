Investigadora ICOVID por vacunación: "Más que la tercera dosis, la tarea es bajar la edad lo más posible"

24Horas.cl Tvn

30.06.2021

Un nuevo estudio científico sobre las vacunas en el país reveló que la protección contra la infección y la enfermedad grave en mayores de 70 años se habría perdido , por lo que resultaría urgente una tercera dosis para su protección contra el COVID-19.

La doctora Catterina Ferreccio, investigadora ICOVID Chile, epidemióloga y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica, explicó en el Canal 24 Horas que "la conclusión es totalmente incorrecta, porque es un estudio que no considera vacunados y no vacunados. Solamente analiza los grupos de edad. No se dan cuenta de que, por ejemplo, los hospitalizados mayores de 70 años actualmente más del 80% son no vacunados".

"Hoy día, el único estudio que se puede usar para ver la efectividad de la vacuna es el equipo q de Rafael Araos y Alejandro Jara. Ellos demuestran que hasta el día de hoy se mantiene la protección tal cual, o sea que estamos entre 80% y 90% de protección aún para los mayores de hospitalizarse y de morir. Hay menos protección para la infección y la enfermedad leve: estamos ahí en 67%", añadió la investigadora.

Tercera dosis

Sobre una eventual tercera dosis, Ferreccio señaló que "nosotros desde el principio, pensamos que sería bueno viendo que la respuesta de anticuerpos no es tan alta con la vacuna de Sinovac como por ejemplo con la de Pfizer, y viendo que la protección para infección leve y por lo tanto para transmisión está en torno al 60%, 70%, y dado que la cepa está siendo cada vez más transmisible".

Ello, añadió la especialista, "no porque esté en este momento caída la protección, que como digo se mantiene intacta, sino porque queremos subir la protección y también porque uno prevé que cuando hay menos cantidad de anticuerpos puede caer la protección antes".

Variante Delta

En cuanto a la variante Delta, de la cual el Ministerio de Salud ha reportado dos casos en el país, la doctora indicó que "es una tremenda amenaza. Es mucho más transmisible y además tiende a infectar y a enfermar grave también a jóvenes y niños. Por eso, mi preocupación es pensar en avanzar rápidamente a vacunar niños también".

"Más que la tercera dosis, la tarea de hoy es bajar la edad lo más posible (en la vacunación), porque el virus se va desplazando hacia los susceptibles que van quedando (...) Las variantes que son más afines a los niños van a ser las que van a prevalecer. Por eso, hay que pensar rápidamente en bajar las edades de vacunación lo más que podamos", sostuvo la investigadora.