Irlanda: Hospitales privados funcionarán como recintos públicos mientras dure la pandemia del COVID-19

Agencia EFE

25.03.2020

El primer ministro en funciones irlandés, el democristiano Leo Varadkar, anunció hoy que el Estado asumirá durante los próximos tres meses el 70 % de los salarios de los trabajadores en riesgo de ser despedidos por la crisis del coronavirus, hasta un límite de 410 euros netos semanales.



Esa cantidad equivale a una paga anual de unos 40.000 euros netos, precisó el jefe del Gobierno al presentar este martes una serie de medidas adicionales para hacer frente a la propagación del COVID-19.



"Creemos que debemos hacer más para aplanar la curva. La gente debe quedarse en casa si es posible, es la mejor manera para frenar al virus", dijo Varadkar, quien ya ordenó la pasada semana el cierre de bares y pubs, pocos días después del de escuelas y universidades.



Ahora, señaló el "Taoiseach" (primer ministro), también deben cerrar sus puertas "todos los servicios no esenciales", como peluquerías, gimnasios, restaurantes o cafeterías, que, no obstante, podrán funcionar si ofrecen un servicio de comida para llevar o entrega a domicilio.



Asimismo, las reuniones al aire libre estarán limitadas a un máximo de cuatro personas, siempre y cuando no pertenezcan a la misma familia, mientras que "aumentará el número de guardas", según Varadkar, para velar por el cumplimiento de estas medidas.



También advirtió de que los agentes de la Policía irlandesa (Garda) "elevarán el número de intervenciones" para asegurar que la ciudadanía respeta la normas de distanciamiento social.

Ante el incremento de los contagios, Varadkar confirmó que "todos los hospitales privados" del país funcionarán como uno público mientras dure la "pandemia de COVID-19".



"Los hospitales privados están de acuerdo para hacer esto sin obtener beneficio alguno. Y los pacientes, públicos o privados, serán tratados de la misma manera", subrayó el "Taoiseach" en funciones.



El Gobierno irlandés se ha visto obligado a endurecer la medidas de distanciamiento social después de que las autoridades han confirmado que ya hay más de mil infectados por coronavirus y seis víctimas mortales.



"El 45 % de los casos se han producido por contagio comunitario, donde no hemos sido capaces de identificar la fuente original, y uno de cada cuatro casos es personal sanitario", explicó hoy el jefe médico del Ministerio de Sanidad, Tony Holohan.