ISP advierte que test rápidos no diagnostican el COVID-19

Agencia Aton

13.08.2020

El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) advirtió que los test rápidos para la detección de anticuerpos del virus SARS-CoV-2 no son dispositivos para diagnóstico de COVID-19.



Según el ISP, la autorización de su uso es solo de emergencia y exclusivamente profesional, requiriendo la toma de muestra en un establecimiento de salud.



El organismo explicó que los kits de anticuerpos o test rápidos detectan la respuesta inmune del organismo a la infección causada por el virus, en lugar de detectar el virus en sí.

Añadió que en los primeros días de una infección, cuando la respuesta inmune aún se está desarrollando, es posible que no se detecten anticuerpos contra COVID-19. En razón de esto, se debe tener especial cuidado con su interpretación, teniendo en cuenta la fase de infección.



Al respecto, la jefa del Departamento de Dispositivos Médicos del ISP, Janepsy Díaz, señaló que “actualmente la Organización Mundial de la Salud recomienda la implementación del protocolo de detección molecular para detectar SARS- COV 2, a través de PCR en tiempo real, debido a que es el único método de diagnóstico validado".



Agregó que la OMS ya advirtió sobre "una serie de limitaciones del uso de test de detección de anticuerpos IgM e IgG, debido a que no son considerados como método para la confirmación o diagnóstico de casos de covid-19. La detección de anticuerpos IgM e IgG puede apoyar en investigaciones epidemiológicas, estudios de brotes o estudios de seroprevalencia”.



Los test rápidos para el diagnóstico del virus SARS-CoV-2 corresponden a dispositivos médicos de diagnóstico in vitro Clase D, es decir, de mayor riesgo, que actualmente no se encuentran sometidos a verificación de conformidad ni a exigencia de registro sanitario. No obstante, son controlados y vigilados a través de la red de tecnovigilancia.

Cómo funciona el "testeo grupal" de PCR: la nueva estrategia usada en Santiago y Estación Central

El Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC) inició esta semana en Santiago y Estación Central la estrategia "pool testing", o "testeo grupal" de PCR, la cual solamente puede ser ejecutada en áreas con baja positividad, medida que vino acompañada del anuncio del Gobierno de bajar la cuarentena en ambas comunas.

Según explicó la doctora Patricia Méndez del Campo, directora del SSMC, se trata de una modalidad de testeo "que podemos usar ahora, justamente, porque tenemos una baja positividad: hoy 3 o 4 de cada 100 test son positivos, en Santiago y Estación Central, respectivamente".

La especialista indicó que las muestras se procesan combinadas en grupos de seis personas, pudiendo "rápidamente descartar la mayoría de los casos negativos, y analizar individualmente a los positivos".

"Esta estrategia nos hace avanzar mucho más rápido y multiplicar la capacidad de testeo, ahorrando recursos y tiempo de procesamiento en laboratorio", añadió.

El mecanismo es ejecutado en territorios que tengan menos de 5% de positividad, y forma parte de la modalidad usada por el Ministerio de Salud para incrementar la trazabilidad y el testeo.

No obstante, el SSMC destacó en paralelo el trabajo de la Unidad de Análisis Territorial del SSMC, con el cual se cuenta con la posibilidad de cruzar información en mapas interactivos, ya sea en los casos activos por kilómetro cuadrado que entrega el visor habilitado por el Minsal, y por el mapeo de sitios de aglomeración o mayor riesgo.