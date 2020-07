ISP denuncia tres "productos milagrosos" que no sirven para curar el coronavirus

Agencia Aton

El Instituto de Salud Pública de Chile detectó un aumento en redes sociales de la oferta de productos que no cuentan con el correspondiente registro sanitario que otorga el ISP y prometen resultados “milagrosos” para el tratamiento de COVID-19.



Se trata de de productos de salud natural o supuestos medicamentos registrados en otros países que son promocionados con declaraciones de consumidores, pero que carecen totalmente del respaldo técnico y científico de los registrados en el ISP.



El jefe de la Agencia Nacional de Medicamentos del ISP, Heriberto García, señaló que “el Servicio Nacional de Aduana nos informó que existen declaraciones falsas en relación a estos productos y su contenido. Las personas están ingresando aparentes artículos etiquetados como herramientas, ropa, productos plásticos y otros, cuando en realidad el contenido corresponde a 'productos milagrosos' promocionados en Internet".

Entre los productos que no cuentan con autorización y que prometen tratamientos milagrosos para curar el COVID-19 se cuentan los siguientes:



- Lianhua Qingwen Jiaonang, de origen chino, se puede encontrar en diferentes presentaciones (tiras, sachet, paquetes, blíster y bolsas). No cuenta con registro sanitario en Chile y no ha demostrado ser eficaz contra el covid-19 en su país de origen.



- Aceite de oliva ozonizado, promocionado para tratamiento de infecciones virales, bacterianas, micóticas, alzheimer, diabetes, hipertensión, resistencia a la insulina, artritis reumatoide, lupus eritematoso y otros además del coronavirus. No cuenta con registro sanitario en Chile y no ha demostrado eficacia de ningún tipo.



- Plata coloidal, promocionado como un antibiótico natural que mata todo tipo de virus, bacterias, hongos y ayuda al sistema inmunológico porque previene cualquier tipo de resfriado, gripe o infección. Sin embargo, tampoco cuenta con un registro sanitario en Chile y no ha demostrado eficacia de ningún tipo.

Además, el ISP entregó las siguientes recomendaciones:



- Si está consumiendo algún producto con la finalidad de prevenir, diagnosticar, atenuar, tratar o curar cualquier enfermedad, sus síntomas o regulación de su estado fisiológico, asegúrese que cuenta con el registro sanitario correspondiente.



- Adquiera medicamentos solamente en establecimientos autorizados y respetando la condición de venta (directa, receta médica, receta médica retenida, etc.).



- Si verifica que el producto que consume no cuenta con registro sanitario, suspenda de inmediato su uso, y consulte a su médico, debido a los riesgos que puede representar para su salud.



- Denuncie el lugar donde adquirió el producto, al Instituto de Salud Pública de Chile a través del Formulario para notificación de medicamento sospechoso disponible en la página web del ISP en http://www.ispch.cl/anamed_/medicamentos_falsificados.



- Sólo las farmacias y almacenes farmacéuticos pueden vender medicamentos por la vía electrónica.