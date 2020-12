ISP: "Las primeras vacunas llegarían a Chile entre enero y marzo" del 2021

24Horas.cl Tvn

03.12.2020

El Instituto de Salud Pública (ISP) adelantó que las "las primeras vacunas llegarían a Chile entre enero y marzo" del 2021 para iniciar el proceso de inoculación contra el coronavirus COVID-19.

Según dijo el director subrogante del organismo, Heriberto García, "se pretende empezar a vacunar en el país el primer trimestre del próximo año", pero enfatizó que las dosis deben pasar por la aprobación de diversos organismos internacionales.

Al respecto, si bien catalogó de "un antecedente positivo" la decisión del Reino Unido de dar luz verde a la vacuna Pfizer y BioNTech, destacó que es necesario esperar la aprobación por parte de la Food and Drug Administration (FDA) y la European Medicines Agency (EMA), publicó LUN.

Consignar que el convenio con la empresa implica la entrega de 10,1 millones de vacunas hacia Chile durante el 2021, lo cual permitiría a cerca de 5 millones de personas acceder al tratamiento, el cual consta de dos inoculaciones.

Asimismo, las vacunas deben ser almacenadas a -80°, requiriendo de un complejo traslado y resguardo para mantener su eficacia.

El Reino Unido será el primer país del mundo en iniciar la vacunación contra el coronavirus COVID-19 luego de que la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos (MHRA por sus siglas en inglés) informara al gobierno local la aprobación clínica del tratamiento propuesto por la empresa estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNtech.

Matt Hancock, ministro de Sanidad británico, destacó el anuncio aseverando que el proceso de inoculación debiese comenzar "a principios de la próxima semana".

"El Reino Unido es el primer país del mundo que cuenta con una vacuna aprobada clínicamente para su suministro". añadió la autoridad.

