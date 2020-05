Izkia Siches: “Nunca nos pareció que se hablara de nueva normalidad porque los casos están aumentando”

24horas tvn

12.05.2020

Desde la llegada de la pandemia del coronavirus al país, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, ha sido crítica respecto de las medidas que ha tomado el Gobierno para frenar el contagio de la enfermedad.

También ha sido clara en, muchas veces, no concordar con el desempeño del ministro de Salud, Jaime Mañalich.

En ese sentido, indicó en una entrevista con Revista Ya, que “el esfuerzo que se hace por parte del Gobierno, de dirigir esta pandemia que no tiene que ser nada de sencillo. Entiendo que él (Mañalich) cumple un rol complejo, pero preferiría que tuviéramos un trabajo más colaborativo”.

Por lo mismo, en la última Mesa COVID en la que también participó el presidente Sebastián Piñera, Siches fue clara en decirle al mandatario que como ente “sí queremos colaborar, pero ustedes no nos dejan’. No él particularmente (Piñera), sino que el Ministerio de Salud o los distintos actores nos dejan al margen”.

Más detalladamente, la colegiada precisa que le desagrada la actitud que en algunas ocasiones muestra el líder de Salud. "Me molesta lo poco diplomático que es. Creo que es un error, por ejemplo, pelearse con la Sociedad de Infectología, con la Sociedad de Epidemiología, a veces decir qué cosas son mentira o son verdad. Eso saca sarpullido en la comunidad médica, lo que es innecesario”.

Nueva normalidad

El llamado del Ejecutivo a volver de a poco a una nueva normalidad, también molestó a la presidenta del Colegio Médico.

“Nunca nos pareció que se hablara ni de ‘nueva normalidad’ ni de ‘retorno progresivo’ ni nada de eso, porque los casos están aumentando”, señaló en la misma entrevista.

Debido a lo mismo, explica que “hubo señales erráticas (…) cuando el ministro de Salud le dijo a la gente que fuera a tomar cerveza; la subsecretaria, a tomar café; que fueran al mall, el ministro Palacios dijo que iba a haber 60 centros comerciales”.

Plebiscto

Por último, Siches también se refirió a la postergación del plebiscito que en un comienzo estaba fijado para el 26 de abril, el que finalmente fue pospuesto para el 26 de octubre, fecha que sigue en duda, dependiendo de cómo avance la pandemia y qué tan controlado se encuentre el virus en dicha época.

“Nosotros hicimos que corrieran el plebiscito a octubre, pero él (Piñera) quería sacarlo de octubre (…) me junté con las organizaciones sociales, les mostré las curvas y les dije que las marchas organizadas no las podían hacer. Hice todo ese trabajo para qué, para que después el Gobierno y el Presidente digan que no va a haber el plebiscito, me pareció que me estaban viendo la cara”, aseveró Siches.

“También me enojé cuando empezaron a hablar del plebiscito, del retorno. Si en septiembre está la embarrada en el país por el virus, yo me voy a ir a sentar a donde tenga que hacerlo para postergarlo”, agregó.

Por último y debido a todos los desencuentros que se han producido desde el inicio de la pandemia, la presidenta del Colegio Médico asegura que uno de los errores que han cometido como gremio es que “no hemos logrado desmarcarnos de que nuestro colegio no representa a la oposición, sino a una comunidad médica, levantando los requerimientos de las sociedades científicas, los consejos regionales y nuestros departamentos”.