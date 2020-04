Jaime Mañalich: "Lamento si hay personas que se han sentido ofendida"

Beatriz Stange

22.04.2020

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, lamentó este miércoles si algunas personas se han sentido ofendidas por sus dichos de los últimos días, los que han generado diversas reacciones tanto en el oficialismo como en la oposición.

"Lamento si hay personas que se han sentido ofendida. Quiero reiterar y, perdón que use esta ilustración, es extraordinariamente complejo estar a cargo de la salud de Chile y de todos los chilenos. Es una tarea muy pesada, sobre hombros muy débiles y en esto, yo, todos, cometemos errores. Aquí no está en duda si el cirujano que está haciendo esta operación es un cirujano que es medio pesado o simpático. La pregunta crucial es si este médico va a ser capaz de hacer la pega o no y eso es lo que tiene que estar en la opinión pública", enfatizó.

Además, respecto de las críticas y discusiones que se han generado entre alcaldes y Mañalich, el titular de Salud indicó que "si no nos convencemos todos que esta pelea la damos todos juntos, y que la cadena se rompe en el eslabón más débil (...) la cadena se rompe completa".

"Es el momento en el que tengo que estar a cargo del Ministerio de Salud"

Al ser consultado por la reunión que sostuvo durante esta mañana con el Presidente Sebastián Piñera, el ministro indicó que se abordó una conversación netamente técnica.

En ese mismo sentido y al ser emplazado por la posibilidad de dejar las comunicaciones del Ministerio debido a todos los conflictos generados con sus dichos, Mañalich aseguró que "lo que tengo absolutamente claro es que este es el momento en el que tengo que estar a cargo el Ministerio de Salud y hacer todo lo posible para sacar adelante a Chile, como creo que está empezando a verse de una situación gravísima, de riesgo par ala salud de las personas".

Por último, aseveró que su "ánimo de servir y comunicar está absolutamente incólume".

Suspensión de clases

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió este miércoles a la polémica que ha surgido tras sus declaraciones respecto de la decisión de suspender las clases presenciales a lo largo de todo el país.

"Nosotros tenemos que reconocer que estamos en una situación epidemiológica absolutamente inédita. La historia se está escribiendo y estamos aprendiendo todos los días cuales son los cursos de acción (...) En mi opinión, el momento adecuado para terminar o hacer el quiebre escolar era 15 días después de lo que se hizo", indicó el secretario de Estado.

Agregó que la decisión fue tomada luego de que todos los actores involucrados discutieran respecto de ello. "Esa discusión fue una conversación con varios ministros, con el Presidente, con los expertos, con los alcaldes y el Gobierno, como uno solo, tomó una decisión y eso es lo que vale", enfatizó.

Por último, recalcó que "evidentemente yo hubiese anhelado tener unos días más de preparación para este corte de la asistencia de los niños a clases", agregando que ahora se tiene la discusión de cuáles son los riesgos y beneficios que representa el regreso a clases. "Es evidente que hay opiniones diversas y el Presidente es el que toma la decisión final".