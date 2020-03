"Si me da coronavirus, me da": Jóvenes llenan playas de Miami ignorando cuidados respecto al COVID-19

24Horas.cl TVN

18.03.2020

Indignación ha causado en Estados Unidos y en redes sociales la actitud de decenas de jóvenes que han ignorado los cuidados respecto al coronavirus y han llenado las playas de Miami.

"A pesar de las advertencias de los expertos en salud pública, las fotos y videos muestran playas en todo el estado repletas durante el 'Spring Break'", detalló el medio CBS haciendo referencia a las vacaciones que tienen los estadounidenses durante esta época del año.

Y es que esto demuestra que un importante grupo de jóvenes no ha tomado en consideración las recomendaciones que realizó este lunes el presidente Donald Trump, donde sugirió "evitar las reuniones de más de 10 personas y no comer en restaurantes y bares", junto con señalar que las personas deberían "practicar el distanciamiento social".

Clearwater Beach, Florida is PACKED today despite "social distancing" recommendations.



We Americans sure can be a dumb lot...pic.twitter.com/LRU06h2d03 — Rex Chapman (@RexChapman) March 16, 2020

El ya mencionado medio acusó que imágenes aéreas, detallando que estas fotografías "revelan a miles de personas acostadas juntas en la playa y nadando en grupos, sin aparente preocupación por la pandemia".

Al mismo tiempo, se viralizó un registro en donde diversos jóvenes entregan su posición sobre los cuidados para evitar contagios del coronavirus, dando a entender que no les interesa seguir estas recomendaciones.

La más llamativa fue la de un joven que parece no tener más de 23 años, quien señaló que "si me da coronavirus, me da. Al final del día, no voy a dejar de estar en fiesta. He esperado las vacaciones de primavera de Miami por un tiempo, aproximadamente dos meses. Hemos planeado este viaje, dos, tres meses, y estamos pasando un buen rato aquí. Que pase lo que tenga que pasar".