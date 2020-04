La Florida regalará miles de cilindros de gas: quiénes los recibirán y cómo postular

24Horas.cl Tvn

20.04.2020

La Municipalidad de La Florida inició un plan que entregará a los vecinos de la comuna balones de gas gratuitos como medida para paliar las consecuencias de la pandemia de coronavirus COVID-19.

Según indicó el alcalde Rodolfo Carter, la medida consiste en entregar cilindros de gas liquado a los vecinos de mayor vulnerabilidad social para que puedan ahorrar dinero para este producto básico.

Específicamente, se espera ayudar a cerca de 70 mil familias, con lo cual serán más de 280 mil los habitantes que podrán tener el servicio.

Cada familia recibirá un cilindro de 15 kilos cada uno, pudiendo ayudar en la subsistencia durante poco más de un mes en promedio.

La Florida indicó que tendrán el beneficio los 48 mil familias que tengan la Ficha de Protección Social. No obstante, se extenderá la ayuda para otras 22mil familias que no tengan esta evaluación, llegando a un total de 70 mil hogares.

Para las personas que no están incluidas en la ficha, deberán seguir una serie de instrucciones dependiendo de su situación:

TRABAJADORES DEPENDIENTES QUE HAYAN SIDO DESPEDIDOS

Comenzamos entregando gas licuado, puedes inscribirte en https://t.co/3wzKa0ncBZ no importa si no tienes registro social de hogares, en ese caso debes acreditar que has perdido tu trabajo o que tu economía se ha visto afectada. Se responsable para que nadie quede fuera. pic.twitter.com/zOFArQiAtG