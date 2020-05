"La gente se está muriendo aquí": mujer denuncia que mamá de 81 años lleva días esperando atención médica

Chery Muñoz aseguró a 24 AM que su mamá está esperando al interior de una ambulancia que sea atendida en el Hospital San José.

26.05.2020

Una mujer denunció que su madre de 81 años lleva días esperando por atención médica y que desde la noche de este lunes se encuentra al interior de una ambulancia en el Hospital San José a la espera de un cupo en la UCI.

Según afirmó la mujer, la adulto mayor comenzó con complicaciones el fin de semana, sin embargo, no ha logrado ser atendida en ningún recinto asistencial. Es por esto que durante la noche de este lunes volvió al centro de salud de Independencia donde la dejaron esperando al interior de una ambulancia.

"Hay mucha gente esperando, dentro de esa espera fallecen", dijo Chery Muñoz, hija de la adulta mayor que estaría esperando por atención dentro de una ambulancia, a 24 AM.

"La gente se está muriendo aquí por falta de recursos. Que el Gobierno se jacte y diga que está todo bien, eso no es verdad", remarcó la mujer, quien destacó la gravedad de la situación y que los pacientes deben esperar por largas horas e incluso días por cupos.

Muñoz pidió a las autoridades apelar "a la ley de urgencia, que yo no sé por qué no está funcionando. Si aquí no hay cupo, deriven".

Recordar que el recinto ha recibido múltiples críticas en los últimos días por situaciones similares, sin embargo, no es el único centro afectado por la gran afluencia de pacientes, pues el Hospital El Pino y El Carmen también afirmaron estar trabajando a tope.

Posta Central será reconvertida en una gran Unidad de Cuidados Intensivos

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, anunció que el Gobierno decidió reconvertir las 250 camas de la Posta Central en una gran Unidad de Cuidados Intensivos, para así combatir la pandemia del coronavirus.

"Hemos tomado la decisión de reconvertir la Posta Central en el corazón de esta lucha, convirtiendo la totalidad de las 250 camas disponibles en una Unidad de Cuidados Intensivos", precisó.

La autoridad argumentó que el Presidente Sebastián Piñera ordenó que la medida sea adoptada en la brevedad, para que el sistema de salud esté preparado para atender a todos los pacientes que requieran este tipo de cuidados.

Además, Zúñiga indicó que el nuevo Hospital Metropolitano, ex Félix Bulnes, también se reconvertirá. "Hemos tomado la decisión de convertirlo completamente en un hospital de Unidades Cuidados Intensivos", para que sus 189 camas sean de UCI y así complementen la red de salud de la región Metropolitana.

Por último, indicó que en conjunto con el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, se decidió reconvertir la Clínica Municipal, la que cuenta con 80 camas disponibles.

Con estas tres reconversiones, se sumarán a la red de salud 400 nuevas camas UCI.