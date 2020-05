"La pelea será mucho más larga": Mañalich lamenta poca "corresponsabilidad" de chilenos ante la pandemia

24horas tvn

26.05.2020

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, lamentó la posición de Chile como uno de los países que menos respeta el lavado de manos en el contexto de la pandemia del coronavirus.

"Tengo que reconocer que la información que fue publicada ayer de la Oficina Nacional Economía de EE.UU., y que señala que Chile es el país que menos cumplimiento tiene de las medidas de aislamiento, lavado de manos, de quedarse en la casa, nos preocupa porque esta falta de responsabilidad, repercute porque significa que la presión en nuestros trabajadores y nuestro sistema de salud va a seguir creciendo", expresó la autoridad sanitaria.

En ese mismo sentido, manifestó que "cuando vemos fiestas, cuando vemos a personas que no respetan la cuarentena, cuando no respetan el distanciamiento social, porque uno llega a comprender el que vive de lo que puede ganar, pero uno no comprende que haya una fiesta… sabemos que eso es malo, que nos produce un daño a todos".

Por lo mismo, enfatizó en el llamado a la "corresponsabilidad. Que el vecino haga algo que no es correcto, repercute en mí (...) Esta pelea va a ser mucho más larga, mucho más difícil".

Estudio ubica a Chile entre países que menos se lavan las manos durante la pandemia

Un estudio elaborado por la Oficina Nacional de Investigación Económica (National Bureau of Economic Research) de Estados Unidos posicionó a Chile entre los países que menos respetan el lavado de manos en el marco de la pandemia de coronavirus COVID-19.

Según el sondeo, cuyos resultados fueron publicados por El Mercurio, entre fines de marzo y las primeras semanas de abril se realizaron encuestas a 100 mil personas de 58 naciones, donde se pretendió analizar las actitudes de la población respecto a la emergencia.

Pese a que se detalló que, en general, la población planetaria tuvo una buena aceptación y ejecución de las medidas, Chile fue ubicado en el penúltimo lugar de los estados analizados, tanto en lo que refiere al lavado de manos como al distanciamiento social.

Respecto al primero, menos del 75% dijo lavarse las manos con mayor frecuencia con la llegada del virus, instancia solo superada por Sudáfrica.

El distanciamiento social, por su parte, es cumplido por menos del 50% de la población, tópica que deja Chile sobre únicamente de Japón.

Consignar que desde el inicio de la emergencia tanto a nivel mundial como nacional se remarcó la necesidad del lavado de manos y de respetar una distancia con otras personas para evitar contagios.