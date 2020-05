La polémica reaparición de Joe Biden: Trump lo critica por uso de mascarillas

Agencia EFE

El líder y virtual candidato del Partido Demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, reapareció con su rostro cubierto para rendir homenaje a los soldados muertos en combate, quienes son recordados en el Día de los Caídos (Memorial Day), siendo blanco de las críticas del Presidente Donald Trump por el uso de mascarilla, de la cual Trump se niega usar en público.

"Nunca olviden los sacrificios que hicieron estos hombres y mujeres", dijo Biden, según destacaron medios locales, cuyo hijo mayor, Beau, era veterano del Ejército y falleció en 2015, a los 46 años, de cáncer cerebral.

Horas después, el presidente Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter, publicó un par de mensajes criticando a Biden.

"El dormilón Joe Biden (principalmente sus representantes) se volvió loco cuando prohibí, a fines de enero, que vinieran personas de China. Me llamó "xenófobo" y luego se volvió igualmente "loco" cuando dejamos entrar a 44.000 personas -hasta que le dijeron que eran ciudadanos estadounidense que regresaban a casa", escribió el mandatario.

