La soledad de adultos mayores en cuarentena: Las historias que se esconden a más de 100 días de la pandemia en Chile

12.06.2020

En medio del otoño, del frío y los más de cien días de pandemia hay una cifra que inquieta en la comuna de Providencia. Registro preocupante en una de las comunas más ricas de Chile, la tercera detrás de Vitacura y Las Condes.

Tres adultos mayores han fallecido de manera abrupta, dos de ellos se suicidaron en las últimas semanas y a otro se le encontró muerto en su departamento tras cuatro días, debido al olor que emanaba de su vivienda.

Al alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei expresó su preocupación frente a estos actos, señalando que "es una situación brutal del ser humano, de como dejamos a nuestros adultos mayores, sin ningún tipo de protección o amparo".

"Tenemos adultos mayores que viven en un departamento con una fachada impecable, pero cuando uno entra, se aprieta el corazón, todo es diferente al interior", sentenció la edil de Providencia.

Soledad, abandono y miedo, eso sienten hoy miles de adultos mayores; los mismos que forman parte del grupo de riesgo frente al coronavirus. Además, se encuentran aislados y apartados de hijos y nietos.

"Me imagino cosas, me siento ahogada, hay ocasiones en las que me angustio demasiado" sentenció Teresa Contreras quien tiene 86 años.

Teresa quedó viuda hace poco, a sus 86 años no tiene hijos y en la soledad de su casa ha tratado de sobrellevar la pandemia. Para ella, como para muchos adultos mayores no ha sido fácil, quizás lo más complejo sea esa sensación de aislamiento y abandono.

"No me gusta permanecer encerrada. Necesito escuchar y ver a la gente. Tengo sobrinos pero están en Estados Unidos", manifestó Teresita.

Una monotonía que solo se quiebra con el llamado de algún amigo del club de tango o alguna sopa de letra que le ayuda a ejercitar su cerebro, pero al no poder salir a comprar o a buscar sus remedios la ha complicado.

Teresita afirma que se "angustia por no poder salir, ni poder hacer mis cosas. No me gusta abusar de la ayuda de la gente. Me considero autosuficiente".

83 años tiene María Angélica Pinto, a ella también la soledad y el encierro le ha generado angustia: "lo más complicado ha sido la muerte de tres familiares; mi hermano menor y mayor, como también la de mi yerno en menos de dos meses"

Un encierro que se interrumpe con una vídeollamada de su nieta de su nieta. "Le cambio la vida desde el día que conoció las vídeo llamadas porque estaba con los ánimos por el suelo", expresó la nieta de María Angélica.

Cómo ayudar a los adultos mayores

Cinco mil llamados son los que atiende el equipo psicosocial del adulto mayor de Providencia; casi 3500 de ellos piden al Estado algún tipo de ayuda y, cerca de un centenar de esos llamados necesitan acompañamiento psicológico.

Bárbara Contreras, trabajadora social de Providencia explica que en casos de abandono y soledad "nosotros los apoyamos en todos los requerimientos que solicitan, brindando apoyo y compañía".

¿Ha llamado a sus adultos mayores? ¿se ha puesto en el lugar de sus vecinos más solitarios para los que la movilidad e internet resultan ajenos? ¿cómo podemos ayudarlos?

El sicólogo clínico, Santiago Artega, explica que el "distanciamiento social, debe ser entendido como un distanciamiento físico, pero no emocional. Es crucial tener momentos de distensión, ya sea jugando cartas o llamando a familiares. Cosas sencillas que pueden ayudar, sobretodo, en tiempos de cuarentena".

"Ayudar, acompañar y facilitar sus trámites, con esos actos se puede colaborar", expresó Artega.

Según el último Censo, en Chile hay casi dos millones trescientos mil adultos mayores y, más de 28 mil de ellos residen en Providencia.

Son ellos - los adultos mayores del país- quizás los más indefensos y los que peor lo han pasado en más de tres meses de confinamiento; llenos de experiencias y cicatrices, pero también llenos de miedo y soledad. Son los adultos mayores, independiente de que si la comuna es pobre o rica, quienes han llevado el peso del encierro en tiempos de pandemia.