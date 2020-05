Lanzan pétalos de rozas desde un helicóptero para agradecer labor policial durante la pandemia en India

24horas tvn

04.05.2020

La Fuerza Aérea de India quiso homenajear a la fuerza policial de Nueva Delhi, quienes trabajan día y noche en medio de la pandemia mundial por el coronavirus.

Por esta razón es que, utilizando los helicópteros de la institución, lanzaron miles de pétalos de rosas como agradecimiento.

Los pétalos cubrieron un monumento dedicado a los 35 mil policías que han perdido la vida en sus funciones, desde que India se convirtió en un país independiente.

Las imágenes fueron compartidas por el Ministerio de Defensa del país, agradeciendo el actuar de los policías de servicio que ayudan a combatir con la pandemia.

#IAF helicopter shower flower petals on the #PoliceWarMemorial as a mark of aerial salute to the #CoronaFighters & express gratitude to the police personnel on duty amid pandemic. #ArmedForcesSaluteCoronaWarriors #SwasthaBharat #MoDAgainstCorona #StayHomeIndia #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/5aUvszzEnk