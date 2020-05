Las 30 comunas de Chile que inician la semana en cuarentena total

24Horas.cl Tvn

11.05.2020

Chile inicia una nueva semana laboral con un total de 30 comunas en cuarentena total a lo largo del territorio, medidas que se fueron decretando de manera paulatina ante el creciente aumento de casos de coronavirus COVID-19.

El pasado viernes 8 de mayo, desde las 22:00 horas, 12 comunas de la región Metropolitana se sumaron a otras 18 áreas que en la capital y en otras partes del país deberán cumplir con el confinamiento.

: Cadem: 59% cree que el aumento de contagios de coronavirus es porque la gente no respeta las medidas sanitarias Leer más

A continuación te dejamos el detalle de las áreas en cuarentena:

San Ramón total

La Pintana total

San Bernardo: aumenta zona en cuarentena, desde Avenida Colón al norte hasta Avenida San José

Puente Alto: el eje se desplaza al borde del Canal San Carlos

Arica

Antofagasta

Mejillones

Quilicura

Recoleta

Independencia

: España registra cifra más baja de contagios por coronavirus en dos meses Leer más

Quinta Normal

Santiago Centro

Estación Central

Cerrillos

Pedro Aguirre Cerda

El Bosque

Angol

Victoria

Cerro Navia

Conchalí

La Cisterna

La Florida

La Granja

Lo Espejo

Lo Prado

Macul

Peñalolén

Renca

San Joaquín

San Miguel

Luis Castillo: "Mientras tengamos medidas más restrictivas, aseguramos un número razonable de pacientes"

En una nueva edición de Estado Nacional, fue invitado al programa el doctor jefe de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Barros Luco, Luis Castillo, con quien se analizó el preocupante aumento de contagios por coronavirus en el país.

“Creemos que en las próximas semanas va a haber un incremento de pacientes o de población que va a necesitar de admisión hospitalaria en cuidados intensivos de forma lenta y progresivamente”, estableció en un primer momento.

: Denuncian que paciente con COVID-19 falleció en el Hospital San José por falta de ventiladores mecánicos Leer más

Respecto a la ocupación hospitalaria, Castillo sostuvo que “si bien el sistema está tensionado, todavía no tenemos elementos de crisis, salvo en un sector de Santiago que es el servicio de salud norte que por razones históricas tiene poco número de camas”.

A partir de esto, destacó que "toda medida restrictiva bien llevada, bien fiscalizada hoy día, va a tener un impacto en los hospitales de aquí a una semana o dos”.

“Por eso yo he hablado que mientras más intensamente tengamos medidas restrictivas, estamos asegurando de aquí a dos semanas que haya un número razonable de pacientes que atender”, agregó, advirtiendo que “si por algún motivo esto no sucede y se produce el desborde, aquí no hay sistema de salud en el mundo que esto lo pueda resistir”.

Castillo resaltó que “ha llegado el momento para la Región Metropolitana en donde nosotros no tenemos margen de error y tampoco lo tenemos para malas decisiones”.

Durante la entrevista, manifestó además que la tasa de letalidad en el país por esta enfermedad es "sumamente buena, sin embargo no hay que bajar en absoluto la guardia".

En el final de la conversación, Castillo destacó que "Chile tiene hoy día un grupo de especialistas médicos en cuidados intensivos, de lujo, absolutamente de lujo".