El ministro Paris enfatizó que "no es posible" tomar esa medida en la capital, asegurando que "quedaríamos sin servicios básicos".

"Podría agravar la situación sanitaria": las razones del Gobierno para no "hibernar" Santiago

17.06.2020

El Gobierno descartó que Santiago entre en fase de "hibernación" tal como lo había recomendado Espacio Público como una medida de emergencia para frenar la movilización y contagios de coronavirus, advirtiendo que esta instancia podría empeorar la actual realidad de la zona.

Según informó el ministro Enrique Paris, la situación se barajó en la última reunión, pero las autoridades llegaron a la conclusión de que la acción "podría agravar la situación sanitaria".

¿Las razones? Paris aseguró que la hibernación implicaría "dejar sin reparto de alimento a adultos mayores, quedaríamos sin servicios básicos, por lo cual no es posible".

Diego Pardow, presidente ejecutivo del centros de estudio Espacio Público, destacó que dicho término, "no es un concepto técnico", sino que mas bien es una palabra que busca hacer el cumplimiento efectivo de las cuarentenas, ya que "no solo no fue efectiva en un inicio, sino que también vamos en la trayectoria equivocada".

El titular de Salud afirmó que la decisión del Gobierno es "cuidar a las personas".

CUARENTENAS EN 55 COMUNAS Y MÁS CONTROLES

Paris, en compañía del ministro de Defensa, Alberto Espina, anunciaron el aumento de fiscalizaciones en todas las zonas del país para controlar las movilizaciones.

A ello se sumó la inclusión de Rancagua, Curicó, Machalí, Los Andes y San Felipe a la cuarentena además de mantener el confinamiento en la región Metropolitana y las otras áreas que ya estaban bajo esta restricción.

El número total de comunas con la instancia ascendió a 55, siendo las siguientes:

Santiago Conchalí Huechuraba Independencia Quilicura Recoleta Renca Las Condes Lo Barnechea Providencia Vitacura La Reina Macul Ñuñoa Peñalolén La Florida La Granja El Bosque La Cisterna La Pintana San Ramón Lo Espejo Pedro Aguirre Cerda San Joaquín San Miguel Cerrillos Estación Central Maipú Cerro Navia Lo Prado Pudahuel Quinta Normal San Bernardo Buin Puente Alto Lampa Colina Padre Hurtado Iquique Alto Hospicio Calama San Antonio Pozo Almonte (zona urbana) Melipilla (zona urbana) Curacaví (zona urbana) San José de Maipo (zona urbana) Til Til (zona urbana) Valparaíso Viña del Mar Peñaflor San Felipe Machalí Rancagua Los Andes Curicó (zona urbana)

Recordar que las cuarentenas empezarán y serán renovadas por una semana desde este viernes 19 de junio a las 22:00 horas.

CHILE SUPERA LOS 220 MIL CASOS DE CORONAVIRUS

El Ministerio de Salud entregó un nuevo balance respecto a la situación en Chile por la pandemia de coronavirus COVID-19, informando que el país llegó a los 220.628 casos de la enfermedad además de la inscripción de 232 nuevas muertes

Según indicó el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, el aumento significativo de los contagios se produjo por la inclusión de los más de 31 mil nuevos casos que no habían sido notificados con anterioridad.

La autoridad complementó que el Registro Civil informó de 232 personas fallecidas, lo cual eleva el total de víctimas fatales en el país a 3.615.

Zúñiga cifró en 12.636 los exámenes PCR realizados en las últimas 24 horas, llegando a un total de 886.169 en todo el país desde que se inició la pandemia.

Asimismo, actualmente hay 11.301 habitaciones disponibles en 137 residencias sanitarias para quienes lo requieran.