Lavín tras revocar apertura de Apumanque: "Hay que conciliar la salud con la economía, pero lo prioritario es la salud"

24horas tvn

02.05.2020

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, explicó las razones que lo llevaron a tomar de decisión de desistir de la reapertura del Apumanque, la que estaba prevista para este sábado.

En conversación con 24 Horas Central, el edil afirmó que no es que se cancelara ningún permiso, si no que lo ocurrido este jueves fue plan piloto y que luego de eso se decidió aplazar su reapertura.

Entrevista Entrevista: Ministro Mañalich por COVID-19: "Toda esta pandemia podría durar mucho menos de lo que se había pensado" Leer más

"La evaluación me ha llevado a rechazar la reapertura por ahora, no por el plan piloto mismo, hay falencias, pero la gente se comportó bien y los comerciantes también y los comerciantes necesitan trabajar, pero qué me pasa a mi, que el país estaba en una meseta de 500 contagiados promedio y de repente ayer sube a 880 y hoy más de 900 y eso me lleva a ser especialmente prudente", afirmó.

"Hay que conciliar la salud con la economía, pero lo prioritario es la salud. No se puede abrir un mall donde el número de contagiados llega al máximo", agregó.

Plan piloto

Sobre la evaluación del plan piloto realizado en el Apumanque en miras de reabrir otros centros comerciales, el alcalde dijo que fue una experiencia positiva, aunque hay algunos aspectos que mejorar.

En su primer día de funcionamiento con público, el centro comercial recibió cerca de 8.200 visitantes, los que permanecían en el recinto alrededor de 40 minutos, lo que a interpretación de la autoridad comunal demostró que la gente no iba a "pasear", sino que a cosas específicas.

: Fin de semana largo: Flujo en carreteras es 40% superior al registrado en Semana Santa Leer más

Sin embargo "me preocuparon algunas cosas, de repente vi personas trabajando que en sus comunas están en cuarentena total. Eso quiere decir que sus empleadores les pidieron que fueran a trabajar y eso no puede pasar", denunció y reveló que "enviamos clientes incógnitos que adoptaban conductas que no correspondían (como quitarse la mascarilla) y los dependientes debían llamarles la atención y eso no ocurrió"

Además Lavín expresó que siente una especial preocupación porque "vi muchas personas de la tercera edad, lo entiendo, sé que estuvieron en cuarentena, pero hay un tema sanitario que debe ser lo que prime".

Nueva reapertura

Finalmente aseguró que entiende la molestia de los comerciantes, pero que era una decisión que se debía tomar y afirmó que cree que al menos deberán esperar una semana para reevaluar la situación.

"Yo sé que necesitan vender, no son tiendas grande, pero tiene que entender que las decisiones son difíciles, porque si ayer hubo 800 contagios y hoy mil yo no puedo dar esta señal y hay que ver cómo se comparta el virus", puntualizó.