Longueira pide renuncia a senadores UDI que aprobarán retiro del 10%

"Vemos hoy cómo los UDI destruyen la UDI", dijo el ex ministro y senador, pidiendo que los parlamentarios voten como independientes para "no dañar al partido".

20.07.2020

El ex senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Longueira, pidió la renuncia de los senadores que voten a favor del retiro del 10% de los fondos de AFP, haciendo un llamado a que lo hagan como independientes.

Mediante una declaración pública, Longueira se mostró contrario a que "las ambiciones y proyectos personales primen sobre el proyecto colectivo e histórico".

"Eso es lo que estamos observando hoy: como los UDI, destruyen la UDI. Solo la UDI, entierra la UDI”, agregó.

El otrora ministro de Estado recordó "la confianza que adquirimos en la ciudadanía, que siendo el partido más chico al retornar a la democracia, nos convirtió en el más grande. Ello sólo ocurrió por nuestra coherencia histórica".

"Recuerden que meses antes de esa elección, habíamos concurrido con nuestros decisivos votos para que no desapareciera la DC. La amenaza a nuestro ideario político nunca han sido ellos, ella solo podía incubarse al interior nuestro", complementó Longueira, junto con recordar al fundador del gremialismo, Jaime Guzmán, y su lucha ante el Partido Comunista.

Según dijo, "recuerdan esa inolvidable frase de Jaime, dicha en plena Pincoya, bajo la lluvia de piedras más grande que he visto: ‘Disputaremos palmo a palmo cada población al Partido Comunista'. Así fue cómo logramos llegar a cada rincón de Chile. Ganamos donde nunca ganó la derecha".

Finalmente, pidió a los parlamentarios de la UDI votar como independientes para "no dañar al partido".

"Si se van y votan como independientes, no le hacen ningún daño al partido y así honraremos la memoria de todos aquellos que con coraje, desde nuestros inicios, forjaron un partido para servir a Chile y no a los intereses personales de sus militantes y autoridades", sentenció.

Recordar que para la iniciativa tanto Iván Moreira como David Sandoval, ambos UDI, anunciaron su adhesión en los votos.