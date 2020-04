Los artistas y personalidades que han muerto por coronavirus en el mundo

La enfermedad pandémica no ha discriminado a la hora de contagiar y, en algunos casos, llevar a la muerte a las personas.

18.04.2020

Al día de hoy, más de 158 mil personas han muerto alrededor del mundo producto de la pandemia de coronavirus. De ese total, figuran algunas personalidades ligadas al mundo deportivo y artístico, demostrando que la enfermedad no discrimina y que nadie está libre de enfermarse e, incluso, morir a causa de ella.

Aquí algunos de los famosos que han perecido debido al COVID-19:

1. Mark Blum (69), Actor

Fue un actor de teatro estadounidense galardonado con el Premio Obie que también apareció ampliamente en películas y televisión. Se hizo reconocido por interpretar a Madonna en la película "Desperately Seeking Susan" (1985), y también por coprotagonizar el éxito de 1986 "Crocodile Dundee", entre otras participaciones.

2. Joe Diffie (61), Músico y cantante country

Este ex miembro del Grand Ole Opry tuvo varios éxitos en los 90's con baladas y singles honky-tonk como "Home" y "Pickup Man".

3. Alan Merrill (69), Cantautor

Si bien no obtuvo gran relevancia mediática, este rockero coescribió el banger de Joan Jett "I love rock and roll", la cual estaba estaba grabada desde 1975 con su banda The Arrows.

4. Radomir Antic (71), ex entrenador de fútbol

El serbio entrenó en España a Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona. Al cuadro albirrojo lo dirigió entre 1995 y 2000, donde ganó el histórico doblete Liga y Copa del Rey en la temporada 1995-1996.

5. Lorenzo Sanz (76), ex presidente del Real Madrid

El dirigente español estuvo al frente del Real Madrid entre 1995 y 2000, periodo en el que el equipo se volvió a coronar campeón de Europa después de 32 años al ganar la séptima Liga de Campeones en 1998 y la octava dos temporadas después.

6. Luis Sepúlveda (70), escritor

EL chileno fue escritor, periodista y cineasta, autor de reconocidos cuentos y novelas de habla hispana. Residió en Gijón (España) las últimas décadas de su vida hasta que murió tras regresar de una visita al festival literario Correntes d'Escritas, en Póvoa de Varzim (Portugal).

7. DJ Black N Mild (44)

El famoso disc jokey, también conocido como Oliver Stokes Jr., era un mezclador de música que se hizo famoso por llevar a la radio la música Bounce, un estilo de ritmo enérgico del Hip Hop de Nueva Orleans, que se originó a finales de 1980.

Trabajó con artistas como Drake, Lil Wayne y Big Freedia.

8. Lucía Bosé (89), actriz y modelo

La italiana, además de ser actriz y modelo, era madre del cantante español Miguel Bosé, quien la despidió emotivamente en redes sociales.