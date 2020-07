Los votos del oficialismo que marcaron la aprobación del Proyecto para el retiro del 10% de las AFPs

Sebastián Mora

15.07.2020

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó esta tarde en particular el proyecto de retiro del 10% de los fondos de pensiones para enfrentar los efectos de la pandemia del coronavirus, tras lo cual, la iniciativa avanza al Senado.

Y aunque en la instancia se rechazó la creación de un fondo solidario, sí logró los 93 votos necesarios para seguir su avance en el trámite legislativo, donde fueron cruciales los votos de diputados y diputadas del oficialismo.

Los Diputados que votaron a favor del proyecto fueron: Álvarez Salamanca (UDI), Álvaro Cárter (UDI), Sandra Amar (UDI), Andrés Célis (RN), Eduardo Durán (RN), Jorge Durán (RN), Ramón Galleguillos (RN), Aracely Leuquén (RN), Cristhian Moreira (UDI), Erika Olivera (IND ex RN), Hugo Rey (RN), Leonidas Romero (RN), Virginia Troncoso (UDI).

QUÉ PASARÁ EN EL SENADO

Tras su aprobación, el proyecto avanza al Senado donde necesita de al menos 26 votos para aprobar el retiro anticipado puesto que el quórum fijado es de 3/5.

Bajo ese contexto, la bancada de senadores de oposición e independientes ya confirmaron que votarán a favor de la misma, juntando 24 votos.

"Frente a la eventual aprobación por la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto que habilita este mecanismo, y la falta de iniciativa del Ejecutivo, los senadores de oposición e independientes, manifestamos desde ya nuestra voluntad de apoyar una medida de este tipo", subrayaron a través de un comunicado.

Esta declaración fue firmada por:

Adriana Muñoz Guido Girardi Carlos Bianchi Carolina Goic Francisco Huenchumilla Juan Ignacio Latorre Alejandro Navarro Yasna Provoste Rabindranath Quinteros Isabel Allende Alfonso D'Urresti Alejandro Guillier José Miguel Insulza Juan Pablo Letelier Ximena Órdenes Jaime Quintana Ximena Rincón Pedro Araya Álvaro Elizalde Felipe Harboe Ricardo Lagos Carlos Montes Jorge Pizarro Jorge Soria

LOS DOS VOTOS RESTANTES

SI bien nadie de Chile Vamos confirmó 100% su adhesión al proyecto, existe tres senadores de dicha colectividad que podrían darle el visto bueno.

El primero fue el senador RN Juan Castro, quien enfatizó que "mi voto lo voy a mantener en reserva, porque es importante conversar con el Gobierno y ver cómo somos capaces de apoyar a la clase media".

: El 61% de los chilenos retiraría el 10% de su AFP si se transforma en ley según Pulso Ciudadano Leer más

"Hay clase media que necesita mucho apoyo y eso el Gobierno lo debe entender; también debe entender que los senadores de regiones conocemos la realidad de nuestra gente y que el voto de un senador que vive en Santiago, aunque está más cerca de La Moneda, tiene el mismo valor que el voto de un senador de regiones".

Asimismo, el UDI David Sandoval dijo que si no hay otra alternativa, el retiro de los fondos de AFP debe ser una posibilidad para ayudar a las personas.

"Una vez agotada toda la red que el Estado puede disponer para hacer frene a esta situación, veremos como última opción la posibilidad de realizar algún mecanismo que lo permite a través de los fondos previsionales", dijo Sandoval, especificando que en el proyecto se debería incluir un apartado a la iniciativa para que sólo las personas con más de 10 millones de pesos puedan solicitar el 10%, mientras que aquellos dispongan de menos ahorros "debería ser atendida con la red social del Estado"

Finalmente, el también UDI Iván Moreira destacó que "yo me inclino por votar con convicción y eso es rechazar, pero si no hay solución, no queda otra que por las necesidades, votar con el corazón".