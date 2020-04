Mañalich confirma conversaciones con isapres para que alzas en los planes "no se materialicen"

01.04.2020

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió al alza en los planes de isapres anunciados durante la jornada de este martes.

De acuerdo a lo expresado por el secretario de Estado, "el Gobierno, exhaustivamente lo hemos analizado durante las últimas semanas, no tiene atribuciones para decretar una fijación de precios, el estado de Excepción permite algunas cosas, no todas", indicando que no es posible intervenir en esta materia, como había sido sugerido por algunos sectores.

"Lo que sí quiero señalar es que en primer lugar, nosotros, el superintendente de Salud entregó en el mes de enero una información técnica, respecto de cuál podía ser el alza máxima que las Isapres podían pedir en este reajuste del precio base del plan complementario (...) Sabemos que todas ellas quedaron bajo el margen que había calculado al Superintendencia", agregó.

A pesar de todo lo anterior, el Presidente Sebastián Piñera mandató que la autoridad sanitaria conversara con las aseguradoras "para pedirles un gesto de colaboración con la actual crisis sanitaria, que signifique que estas alzas no se materialicen. Estamos a la espera de las diligencias que se están haciendo", aseveró.

Por último, expresó que esperan poder entregar buenas noticias para toda la comunidad durante la jornada de este miércoles.

ALZA ISAPRES

Siete de las nueve isapres del sistema de salud anunciaron que reajustarán sus precios bases en el próximo proceso de adecuación de contratos.

De acuerdo a la información entregada por la superintendencia de Salud, Colmena lo hará en un 4,9%, al igual que Vida Tres y Banmédica, mientras que Nueva Masvida lo hará en un 4,7%, Cruz Blanca y Consalud en un 4%. Por último, la isapre Isalud reajustará sus valores en un promedio del 3%.

Lo anterior afectará al 88,7% de los beneficiarios, es decir, más de tres millones de personas, así lo precisó el superintendente Patricio Fernández.

“Las Isapres que decidieron no realizar alzas son las aseguradoras cerradas Fundación y Cruz del Norte, ésta última sólo tienes planes grupales no sujetos a este proceso de alzas”, precisa el documento.

La superintendencia sostiene que los nuevos precios “comenzarán a regir a partir de julio de 2020 y se aplicarán a cada contrato en el mes de su respectiva anualidad. Las cartas de adecuación notificando estas alzas a los afiliados, van a ser remitidas por las Isapres a partir de abril de 2020, con 90 días de anticipación al mes de cumplimiento de la anualidad de cada contrato. Éstas serán enviadas al último domicilio registrado por los cotizables en su isapre”.