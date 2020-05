Mañalich corrige y afirma que ministro Sichel no necesita realizar cuarentena

Agencia Aton

17.05.2020

Esta mañana, durante el balance diario de la pandemia en La Moneda, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, fue consultado respecto de la situación sanitaria de tres de sus pares: Ignacio Briones (Hacienda), Felipe Ward (Segpres) y Sebastián Sichel (Desarrollo Social).

En la semana, los tres ministros fueron varios días al Congreso a defender la promulgación de la ley de Ingreso Familiar de Emergencia, donde coincidieron con los dos parlamentarios contagiados de covid, Rabindranath Quinteros y Jorge Pizarro.



“Efectivamente, ellos están en una cuarentena preventiva, tienen que hacerse en el momento más oportuno, entiendo que algunos ya se hicieron un PCR y salió negativo, pero sin entrar en ese detalle, lo fundamental es que entre lunes y martes, dado el contacto que tuvieron la semana pasada con los parlamentarios positivos, es que se hagan un nuevo test de PCR”, respondió Mañalich temprano.



Recalcó, además, que “en este pequeño brote en el Congreso, un test de PCR muy precoz, muy temprano, como ha sido el resultado que han entregado varios parlamentarios, de la Comisión de Salud, por ejemplo, o algunos ministros, no puede ser identificado como una prueba definitiva de no contagio”.



Sin embargo, enterado de que a esa misma hora el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, participaba de una entrevista en el estudio de Canal 13 -en la que se le vio sin mascarilla-, Mañalich fue requerido otra vez, cuando abandonaba La Moneda, por esta situación.



“Yo tuve en mente la lista de los colegas que deberían estar en cuarentena y él (Sichel) no fue contacto estrecho”, corrigió, en concordancia con lo que explicó el titular de Desarrollo Social en el programa televisivo.



Al ser consultado Mañalich si Sichel podía, por lo tanto, caminar libremente o ir a entrevistas a la televisión, Mañalich advirtió: “Sí, pero yo le recomiendo de todas maneras a toda persona que haya ido al Congreso en la semana, por si acaso, que se haga un PCR el martes o miércoles”.



Respecto de si Sichel tendrá que hacer cuarentena preventiva a la espera del resultado de este nuevo test, ahora Mañalich contestó que “no es necesario porque no fue un contacto estrecho. Yo quiero recordar la definición: quien es un contacto estrecho tiene que hacer cuarentena. Supongamos que -en el caso del vuelo que abordó Rabindranath Quinteros- hay una persona 20 filas más atrás que el senador, ¿tiene que hacer cuarentena? No tiene que hacer cuarentena porque no es un contacto estrecho”.



El ministro Sichel participó el miércoles 13 de mayo en la reunión de la Comisión de Hacienda del Senado, donde compartió mesa con el senador Jorge Pizarro, quien presidió dicho comité. En la misma cita estuvieron Briones y Ward.



Además, los tres ministros participaron del debate y despacho en la sala del Senado del proyecto de Ingreso Familiar, ese mismo miércoles.



Por otra parte, vía Twitter el ministerio de Salud volvió a aclarar que "los ministros Felipe Ward e Ignacio Briones se mantendrán en cuarentena preventiva mientras se realicen un nuevo examen PCR, por haber sido contactos de los senadores que arrojaron positivo", excluyendo a Sichel.