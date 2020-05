Mañalich y cuarentena: "Es un bisturí muy afilado, hay que usarlo cuándo y dónde corresponde"

24Horas.cl TVN

21.05.2020

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, remarcó la necesidad de "fortalecer" la cuarentena como una "medida fundamental para evitar una explosión de casos" de coronavirus en ciertas zonas del país.

Según informó la autoridad, en zonas como la región de Tarapacá "al parecer hubo demasiada calma" en el inicio de la pandemia, por lo cual fue necesaria la medida más drástica.

Asimismo, destacó la necesidad de que la población respete las medidas sanitarias y así poder obtener resultados como en otras áreas del país.

"Tenemos una serie de medidas y experimentos en Chile que lograron salir de olas de enfermedad, como Osorno, Punta Arenas y Chillán", añadió.

Sin embargo, el secretario de Estado enfatizó que una cuarentena nacional no es recomendable, argumentando que "son medidas radicales que producen un efecto adverso del punto de vista social".

"Al poco andar, es imposible de cumplir la cuarentena. Quiero acentuar que cuando hablamos de cuarentena es un instrumento que tiene mucho aspecto adverso: trae hambre, aumento asaltos y violencia intrafamiliar", agregó.

Junto con reiterar que el Gobierno mantiene la estrategia de cuarentenas dinámicas, aseveró que esta medida "es un bisturí muy afilado y hay que usarlo cuándo y dónde corresponde".

BALANCE DIARIO: CHILE SUPERA CIFRA DE MUERTOS DIARIOS

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que en las últimas 24 horas se reportaron 3.964 nuevos casos de los cuales 3.538 fueron sintomáticos y 429 asintomáticos.

Con ello, el total de contagios en la nación por la enfermedad se elevó a 57.581, habiendo entre ellos 23.992 que lograron recuperarse.

Ministro Jaime Mañalich:



Sin embargo, este jueves se rompió el récord diario de fallecidos diarios, que llegó a 45 en la jornada pasada, dando un total de 589.

Jaime Mañalich, ministro de Salud, calificó la actual situación de "una batalla dura en la cual estamos todos involucrados".

"Estamos luchamos contra un enemigo que nos produce incertidumbre y que produce una exigencia de red de hospitales", complementó.

Asimismo, enfatizó que "tenemos que colaborar todos, si alguno se resta, perderemos todos. Ayer fue el día con el mayor número de nuevos casos del que se tenga registro".

SENADOR PIZARRO TRAS DAR POSITIVO: "NO SÉ DÓNDE ME CONTAGIÉ NI CÓMO"

El senador Jorge Pizarro (DC) aseguró que no sabe dónde ni cómo se contagió de covid-19, pero que hasta el momento no presenta ningún síntoma de la enfermedad.



“Hasta hoy estoy bien y sin ningún síntoma, permanezco aislado. No sé bien dónde me contagié, ni cómo. Esta es una situación nueva que muchos chilenos estamos viviendo y el riesgo de contagio es muy alto. Lo importante es seguir las recomendaciones”, aseguró.

En entrevista con el diario El Día, el parlamentario por la Región de Coquimbo comentó que se mantiene trabajando de manera remota en las sesiones y comisiones del Senado. Además, advirtió sobre la creciente crisis económica que se vive en el país.



“Hay gente que tiene que salir a trabajar y está en riesgo permanente, por eso al principio insistimos que el plan del Gobierno respecto al monto del Ingreso Familiar de Emergencia era muy bajo y que se debía hacer un esfuerzo mayor”, dijo.



Sobre las manifestaciones sociales que se registraron durante los últimos días en varias partes del país, el parlamentario de la Democracia Cristiana manifestó su preocupación por los riesgos sanitarios que implican las aglomeraciones.



“Es legítimo decir si estamos de acuerdo o no con las políticas que está impulsando el Gobierno, pero también tenemos que ser conscientes de que hay otras formas de manifestarse porque hoy salir a la calle y estar con más gente significa contagiarse o seguir propagando el virus. Creo que se debe pensar en la forma y buscar otras porque al final se ponen en riesgo y exponen a los demás", sentenció.

CARABINEROS INFORMA 675 DETENIDOS POR NO RESPETAR TOQUE DE QUEDA

Carabineros informó que 675 personas fueron retenidas a nivel nacional por no respetar el toque de queda. El reporte de hoy consigna 601 infractores en regiones y 74 en la Metropolitana. La cifra representa un alza significativa con respecto a la jornada anterior, cuando se informaron 483 conducidos.



Por otra parte, desde la institución señalaron que un total de 1.401 personas fueron privadas de libertad durante la última jornada. A las 675 que vulneraron el toque de queda se suman 81 por otros delitos durante este período y 645 por infracción a la cuarentena sanitaria.

Asimismo, se entregaron 5.601 salvoconductos en forma presencial, 1.022 en la Región Metropolitana y 4.579 en el resto del país.

