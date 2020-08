Matthei y fiscalizaciones en Costanera Center: "Quienes vengan a 'vitrinear' pasarán un mal rato"

24horas tvn

18.08.2020

Tras la reapertura del mall Costanera Center, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, hizo un llamado a la población para asistir solo si es necesario y que sean personas de comunas que no estén en cuarentena, indicando que "quienes vengan a 'vitrinear' pasarán un mal rato".

Según indicó la edil, se controlará a los ciudadanos que deseen ingresar al centro comercial, indicando que "al que pillemos, van a pasar un muy mal rato. Esto no es broma y no vamos a permitir que aquí vengan a vitrinear (...) Si hay personas irresponsables que vengan acá a eso, no le quepa duda que van a pasar un muy mal rato".

Por lo mismo, precisó que se les pedirá algún documento que compruebe el domicilio de quienes acudan al mall, agregando que para ello sirve el mostrar "cualquier documento que pruebe que viven en una comuna de Fase 2 (...) Hay muchas formas de fiscalizar y las vamos a utilizar todas".

Por otro lado, agradeció al mall el bajar el aforo máximo permitido. "Este es un mall icónico (...) ellos tenían derecho de tener hasta 7.500 personas aproximadamente. Nosotros les pedimos que tuvieran la mitad y accedieron. Esto es un trabajo conjunto que va a seguir".

Por último, como balance, precisó que "ha andado bien, pero no sabemos qué va a pasar más adelante. Se trata de poder ir abriendo, pero que tengamos claro que lo principal es la seguridad y salud de las personas que trabajan acá, los que vienen a comprar y los vecinos".

Cómo funciona el Costanera Center

Se fijó un aforo de 3.500 personas al interior como máximo con una totalidad de 10 tiendas abiertas además de las esenciales que nunca dejaron de operar.

El Gerente de Operaciones de Costanera Center, Sebastián Ñúñez, anunció que en este plan de gradualidad se contempla que la próxima semana se abran los restaurantes que están al interior del mall con modalidad delivery y para llevar. En cuanto al resto de las tiendas, se espera que en 10 días estén operativas alrededor del 30%.

Además, entre las medidas básicas adoptadas como la toma de temperatura y alcohol gel en diferentes espacios, se sumaron algunas como segregación de flujos en los pasillos, eliminación de zonas de descansos y cierre del quinto piso completo.