Médico chileno de 101 años cuenta qué siente al vivir la sexta pandemia de su vida

29.04.2020

Osvaldo Olivares tiene más de un siglo de vida. En plena emergencia sanitaria, este médico chileno oriundo de Taltal puede decir que ya ha enfrentado seis pandemias a lo largo de sus 101 años de existencia.

Nació en 1918, justo cuando dos pademias azotaban al mundo: "Según las estadísticas murió más gente por la pandemia que por la guerra", acota.

El primer virus que le tocó enfrentar fue la viruela. Su padre, médico también, trataba de erradicarla en las oficinas salitreras.

Luego vino el tifus. Tras esto, él se formó como internista, y en la década de los 50 se enfrentó por primera vez como profesional a una pandemia: La gripe asiática, que cobró la vida de 40 mil chilenos: "Ustedes no se imaginan lo que es estar en un servicio de urgencias, y que lleguen centenares de personas" recuerda, en conversación con 24 Horas Central.

PARA TRABAJAR EN LA SALUD "HAY QUE TENER UNA MORAL Y UNA ÉTICA"

El doctor Olivares fue representante del Colegio Médico durante la Unidad Popular y exiliado en 1974. Trabajando en Colombia como director del Hospital de Tolima, le tocó enfrentar el VIH.

De vuelta en nuestro país, encaró una bacteria: el cólera. Sin embago, hoy por primera vez vive una pandemia como el COVID-19 en el encierro.

Don Osvaldo, que a veces se pregunta "cómo he vivido tanto", reconoce que extraña mucho a su familia y enfatiza con seguridad que no le da miedo morir: "A mí morirme ya no me asusta. Ya he vivido tanto".

Sobre sus actuales colegas, señala que "por suerte lo están aplaudiendo, pero hace poco los estaban atacando. Les han pegado, a personal auxiliar igual". En ese sentido, reflexiona y sostiene que más que "héroe", para ser trabajador de la salud "hay que tener una moral y una ética muy tremendamente firme".

Por último, entrega un consejo para enfrentar el periodo que dure la pandemia: "Seamos estrictos, mantengamos todas las indicaciones que nos dan para defendernos nosotros mismos, nuestros familiares, nuestros amigos y los chilenos en general".