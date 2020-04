Médico ruso que se reunió con Putin fue diagnosticado con coronavirus

Agencia Reuters

01.04.2020

El médico que guió al presidente ruso, Vladimir Putin, por el principal hospital de coronavirus en Moscú la semana pasada informó el martes que fue diagnosticado con coronavirus.

Putin visitó el martes pasado el hospital Kommunarka, donde conversó con el médico en cuestión, Denis Protsenko. Ninguno de los dos usaba equipo de protección durante su conversación, mostraron imágenes de televisión de la visita.

Protsenko afirmó en Facebook: "Sí, he dado positivo por coronavirus, pero me siento bastante bien. Me he aislado en mi oficina. Creo que la inmunidad que he desarrollado este mes está haciendo su trabajo".

A su vez, el Kremlin informó que Putin estaba siendo examinado regularmente para detectar coronavirus y que "todo está bien", según la agencia de noticias RIA. Previamente había dicho que el mandatario estaba siendo protegido del virus y otras enfermedades "las 24 horas del día".

Putin utilizó un traje para materiales peligrosos y un respirador en el hospital la semana pasada cuando visitó a los pacientes. Pero no tenía puesto su equipo de protección durante una reunión con Protsenko, con quien fue fotografiado dándose la mano.

El Kremlin informó el viernes un caso de coronavirus en el Gobierno ruso, pero dijo que la persona en cuestión no había entrado en contacto con el presidente y que se estaban tomando todas las medidas para evitar que el virus se propague aún más.