Miembro del consejo asesor: "Nosotros no aconsejamos" pasar a 'Transición' en la RM

24horas tvn

27.07.2020

La epidemióloga y miembro del consejo asesor del Minsal en COVID-19, Catterina Ferreccio, aseguró que el paso de 'Cuarentena' a la etapa de 'Transición' en siete comunas de la región Metropolitana y dos en Valparaíso no fue una recomendación dada por ellos.

"No, no la aconsejamos nosotros (...) Nosotros hemos sido más cautelosos y pensábamos que había que fortalecer la trazabilidad y tener toda la infraestructura de ella en la región Metropolitana", explicó la experta en conversación con 24 AM.

Además, precisó que el grupo de expertos estaba más consensuado en otorgar primero "permisos para adultos mayores, para los niños", y luego ir ampliándolos.

En ese sentido, la epidemióloga aseguró que las cifras disminuyeron en las últimas semanas "porque nos encerramos. Al quedarnos encerrados, el virus no pudo salir y no pudo infectar a nadie más (...) En Santiago no estamos con cero casos. Todos vamos a empezar a salir, vamos a contestarnos con otras personas, y que mantengamos esta tendencia a la baja, va a depender de que mantengamos un estricto distanciamiento social".

Por otro lado, Ferreccio sostuvo que para evitar un gran rebrote, y tener uno que el país pueda atender de forma correcta, la ciudadanía debe "mantener el distanciamiento total al máximo, mientras el sistema de salud termina de montar el sistema de trazabilidad".

Respecto de la trazabilidad, la epidemióloga aseveró que ésta debe ser local, ya que se necesita cercanía con la gente a la que se le hace el seguimiento. Por ello, se deben "entregar recursos, y que sea la atención primaria y los municipios que hagan la trazabilidad cotidiana".

Por último, aseguró que es necesario que todo el sistema de seguimiento funcione en la región Metropolitana, ya que así se podrán seguir los posibles casos nuevos, siendo ésta la herramienta más potente para que el rebrote sea controlado.

Fallecidos por COVID-19 superan los 13 mil entre confirmados y sospechosos

El Ministerio de Salud publicó el 36º Informe Epidemiológico, donde según cifras del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), hay más de 13 mil personas fallecidas, entre casos confirmados y sospechosos, debido al covid-19.



Esta mañana, el titular de Salud, Enrique Paris, comunicó que a la fecha hay 9.020 defunciones producto del coronavirus, mientras que en el reporte, con fecha límite al 23 de julio, esta cifra aumenta a 13.203 por los casos sospechosos.

"El total de cargas de defunciones recibidas en el Departamento de Estadísticas e Información de Salud acumuladas entre el informe anterior (17 de julio) y el presente, muestra un incremento de 516 nuevas inscripciones con causa básica de defunción COVID Confirmado y 406 nuevas inscripciones con causa básica de defunción COVID Sospechoso", señala en sexto informe de defunciones.