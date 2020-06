Miembro del Consejo Asesor y regreso de Zúñiga: "No fue nuestra recomendación"

01.06.2020

Catterina Ferreccio, epidemióloga y miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Salud en COVID-19, aseguró que no fue una recomendación del panel del expertos que el subsecretario Arturo Zúñiga volviera a sus funciones luego de realizar una cuarentena preventiva de sólo cinco días, a raíz de haber tenido un contacto estrecho con un contagiado.

En ese sentido, la experta precisó en conversación con 24 AM, "esa es una opción que tomó el ministro y que nos enteramos junto con la comunidad. No fue nuestra recomendación".

Ferreccio explicó que dentro de sus recomendaciones está que una persona que mantuvo contacto estrecho con una persona con un PCR positivo para coronavirus, se mantuviera en cuarentena preventiva por 14 días, ya que existe la probabilidad de que sea un falso negativo.

"Nuestra recomendación es que independiente del resultado del PCR, se mantuviera en cuarentena 14 días (...) El PCR no es 100% seguro y queremos asegurarnos que no haya más contagios (...) Un PCR puede fallar hasta en un 30%, entonces queda la duda de que sea un falso negativo", enfatizó.

Alto nivel de contagios

Por otro lado, la infectóloga reiteró el llamado a los jóvenes a ser solidarios con los adultos, respetando la cuarentena.

"No sé por qué en esto hemos fallado tanto. Los jóvenes tienen menores riesgos que nosotros los adultos, entonces son ellos los que tienen que ser más generosos para cuidar a sus adultos", indicó, ya que al seguir saliendo y no quedarse en sus hogares, se transforman en un vehículo de la enfermedad.

Por último, recalcó que "los días antes de cuando yo tenga síntomas, es cuando más virus estoy escrutando (...) Me contagio y me puedo demorar hasta 14 días en presentar síntomas, pero durante todos esos días estoy multiplicando el virus y estoy contaminando. Hoy se sabe que la mitad de las personas no desarrollan síntomas, pero sí infectan".

Encuesta: 58% de las personas hubiese preferido recibir dinero en vez de cajas de alimento

Una encuesta realizada por Acitiva Research, y revelado este lunes, indicó que el 58,7% de las personas en Chile hubiese preferido recibir dinero en efectivo en vez de una caja con mercadería, tal como lo estipuló el Gobierno.

Según el sondeo Pulso Ciudadano, ante la pregunta '¿qué hubieras preferido tú? La entrega de una caja de mercadería en tu hogar o el equivalente en dinero en efectivo, mediante un depósito ya sea en cuentaRUT o a través de otro medio?', el 58,7% se inclinó por la opción de reemplazar la canasta por dinero.

Asimismo, un 41,3% dijo preferir la modalidad dispuesta por el Gobierno.

Pese a ello, una amplia mayoría de los consultados manifestó sentirse de acuerdo o muy de acuerdo con la entrega de cajas con mercadería a familias más vulnerables, con un 67,9%.

Solo el 11,4% sostuvo algún tipo de rechazo respecto a dicha situación.