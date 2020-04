Ministerio de salud de Suiza autorizó los abrazos entre abuelos y niños menores de 10 años

Según el jefe de enfermedades infecciosas del ministerio "los niños pequeños no están infectados y no transmiten el virus". Sin embargo, otros expertos están de acuerdo con aquella afirmación.

30.04.2020

Durante este miércoles, el jefe de enfermedades infecciosas del ministerio de salud de Suiza, Daniel Koch, anunció que los menores de 10 años pueden abrazar sus abuelos, sin temor a contagios de COVID-19, puesto que los niños pequeños no transmitirían el coronavirus.

La autoridad sanitaria suiza señaló, sin embargo, que los encuentros deben ser breves y no implicar cuidados ni paseos fuera de casa, según consignó BBC.

"Los niños pequeños no están infectados y no transmiten el virus (...) Simplemente no tienen los receptores para contraer la enfermedad", aseguró el ministro Koch. Luego, agregó que muchos adultos mayores "viven para ver a sus nietos" y que esto es importante para su salud mental. La autoridad indicó que los menores no representan un riesgo, sino sus padres.

Esto, luego de que originalmente se tomara la medida de mantener distancia entre los niños y sus abuelos, cuando aún no se conocían detalles de la transmisión del virus. La medida cambió tras diversas consultas con especialistas de las universidades de Zúrich, Berna y Ginebra, según reportó la radio suiza SRF.

Este consejo aplica para niños pequeños que no muestran signos de COVID-19, mientras que los niños mayores de 10 años deben continuar evitando el contacto con sus abuelos.

Pero no todos los expertos están de acuerdo con la determinación del gobierno suizo. El virólogo jefe de Alemania, Christian Drosten, expresó a la emisora austríaca ORF que no había datos suficientes para afirmar que los niños pequeños no pueden transmitir el virus.

En el Reino Unido, la medida sigue siendo que los niños no deben tener contacto con sus abuelos.