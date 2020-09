Ministra de salud peruana provoca polémica tras decir que asintómaticos sólo contagian cuando tocan o respiran

Pilar Mazzetti realizó unas controvertidas declaraciones en las que indicó que, supuestamente, no es necesario tomar exámenes a las personas que no tienen síntomas por Covid-19 debido a que el riesgo que tienen de transmitirlo es bajo.

05.09.2020

Una verdadera polémica se desató en Perú luego de que la ministra de salud de ese país, Pilar Mazzetti, realizara unas controvertidas declaraciones en las que indicó que, supuestamente, no es necesario someter a exámenes a las personas que no tienen síntomas de Covid-19 porque el riesgo que tienen de transmitir la enfermedad es bajo.

Primero Mazzetti aseguró que los asintomáticos no contagian en diálogo con el medio RPP Noticias. Sin embargo, al ser contrapreguntada por ello aseguró que "el asintomático contagia únicamente en un porcentaje muy pequeño, cuando toca y cuando respira… ¿cómo se contrae el virus? cuando lo respiro o porque lo toco”.

Además, la titular de salud indicó que la salud pública realiza las pruebas de coronavirus sólo a las personas que tengan fiebre, dolor de garganta y malestar general.

“Recuerden que no es una cuestión de tomarles pruebas a todo el mundo, así no se maneja la salud pública. Las pruebas se les hace a las personas que tienen síntomas. Eso está escrito en todas partes, no solamente en Perú”, sostuvo.

En esa misma línea, también señaló que no se considera a los asintomáticos entre las cifras oficiales.

Estas declaraciones no pasaron inadvertidas en Perú, desatando una gran polémica en la opinión pública, por lo que el mismo ministerio debió aclarar los dichos de la autoridad a través de su cuenta de Twitter.

“El asintomático contagia mucho menos que una persona con síntomas, pero es más peligroso porque no muestra la enfermedad, no se cuida y nos confiamos, sostuvo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti”, publicó la cuenta institucional.

También explicaron que "los asintomáticos nos crean una falsa sensación de seguridad y eso los hace peligrosos, por eso tienen importancia en salud pública y se toman las medidas que se han tomado".