Ministra Hutt aclara que uso obligatorio de mascarillas también rige en ascensores

La titular de Transportes aseguró que quienes no cumplan con la medida se exponen a multas de 50 UTM, es decir, $2,5 millones al valor actual.

Agencia Aton

08.04.2020

La ministra Gloria Hutt calificó como "buena" la respuesta de la ciudadanía a la obligación del uso de mascarillas en el transporte público, lo que incluye buses del sistema RED, Metro, servicios privados pagados, barcos, aviones e, incluso, ascensores.



La titular de Transportes hizo esta aclaración esta mañana en el inicio de esta medida que está siendo fiscalizada por funcionarios de la Salud, con el apoyo de Carabineros. Quienes no la cumplan se exponen a multas de 50 UTM, es decir, $2,5 millones al valor actual.



En el punto de prensa se le consultó sobre la obligatoriedad del uso de mascarillas en ascensores y respondió que "desde luego; no es parte del transporte público, pero el concepto con el cual se ha definido esta medida es que nos protejamos especialmente en los lugares donde es más difícil respetar la distancia social".



"Los ascensores son un caso y lo que he visto frecuentemente es que las personas se turnan para ir en grupos menores en los ascensores, que es una medida de protección además de la mascarilla", añadió.



"Hay un llamado también muy fuerte a la consciencia individual, al sentido cívico de contribuir a que la medida se respete y que todos tengamos el beneficio de protegernos", indicó.