Ministra Rubilar asegura que "no fue un error" suspender las clases

Agencia Uno

22.04.2020

La ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, aseguró que no fue un error suspender las clases, luego de las polémicas declaraciones del titular de Salud, Jaime Mañalich, respecto del cierre de escuelas.



En una entrevista con Mega, Rubilar detalló que el día anterior que se suspendieran las clases hubo una reunión que contó con la presencia del Presidente de la República, Sebastián Piñera, "y lo que nos pasaba era que como Gobierno queríamos unos pocos días más para generar el proceso de vacunación de los niños estando en clases, para generar la capacitación de la teleeducación, de los profesores y de los alumnos, y coordinar toda la logística de la alimentación".

Ministro de Educación por dichos de Mañalich: 'Las decisiones se toman escuchando a todos los actores' Leer más



"Por eso nosotros no queríamos en ese minuto suspender directamente. Los alcaldes creían que era necesario suspender en ese momento y el Presidente determinó coordinarnos con los alcaldes para para dar una señal clara y categórica de cuál era la acción sanitaria que se iba a realizar", explicó.



De esta manera, añadió que esta decisión el Presidente "la ha refrendado en la cadena nacional del día domingo, donde dijo que el 27 de abril no se van a retornar a las clases, sino que las suspendemos y vamos a generar un proceso gradual de retorno una vez pasado el peak, a partir de mayo".



En referencia a los dichos del ministro Mañalich, la portavoz de La Moneda sostuvo que la suspensión de clases "por supuesto que no fue un error. Nosotros tomamos una buena decisión con los argumentos que habían en ese momento, con la evidencia científica, con lo que decía la comunidad".



“Si los niños hubiesen estado en clases probablemente habríamos partido con un grupo prioritario de los niños, para después si se suspendían poder tenerlos vacunados", agregó.



"Pero como se suspendieron las clases, redestinamos las vacunas a los adultos mayores, al personal de salud y a otros, y les dijimos, eso es real, a los alcaldes que la remesa iba a llegar a mediados de abril para terminar la vacunación de los niños, y que teníamos hasta fines de abril y mediados de mayo para terminar esa vacunación", sostuvo.