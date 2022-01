Ministra (s) de Salud por diputada no vacunada: "Las autoridades debemos dar el ejemplo"

18.01.2022

Durante la tarde de este martes, la ministra (s) de Salud, María Teresa Valenzuela, se refirió en Canal 24 Horas al caso de una diputada que dio positivo por COVID-19 y que reconoció no haber recibido ninguna dosis de la vacuna contra el coronavirus, además de los distintos cambios en la estrategia para contener la pandemia debido a la variante Ómicron.

Respecto a la polémica de la parlamentaria, la autoridad de Salud indicó que "la vacuna COVID en Chile no ha sido obligatoria, entendiendo que es una vacuna que no está incorporada aún dentro dentro de un programa nacional de inmunizaciones. Sin embargo, hay lugares de trabajo, autoridades, que debemos dar con el ejemplo de protegernos".

"Acá lo importante y que he estado escuchando es el llamado a la autorresponsabilidad. Si yo soy autoridad doy con el ejemplo, protegiéndome y sabiendo que las vacunas han sido la principal herreamienta de prevención contra del COVID en nuestro país" agregó.

Respecto a que los parlamentarios puedan asistir al hemiciclos sin contar con el Pase de Movilidad, y también en el caso de la parlamentaria que no cree en las vacunas, Valenzuela sostuvo que "la ciudadanía tiene que juzgar estas situaciones porque aquí no debe haber diferencia de las personas, sobretodo cuando existen autoridades que forman de un poder tan importante como lo es el poder legislativo en nuestro país".

Críticas del Colegio Médico a cambios en la estrategia de trazabilidad

En cuanto a las críticas emanadas desde el Colegio Médico a los cambios en la estrategia de contención de la pandemia, específicamente a la implementación del plan "Si me enfermo, yo te cuido", donde la persona contagiada deberá dar aviso a todas las personas con las que ha tenido proximidad sin mascarilla desde los 2 días antes del inicio de síntomas o de la toma del examen si es asintomático.



Al respecto, la minstra (s) de Salud indicó de forma enfática que "de ninguna manera se ha echado por la borda la trazabilidad. Lo que ocurre es que hemos preparado un plan preparándonos ante esta tremenda ola que está generando una nueva variante que se caracteriza por la más alta transmisibilidad, y no queremos vivir la situación que han vivido otros países, por los cuales Ómicron ha dejado huellas importantes, con ascenso muy brusco del incremento de casos".

"Por lo tanto lo que nosotros estamos haciendo es preparar un plan para poder actuar ante esta situación específica, de lo que significa pandemia denominada por Ómicron, altamente transmisible que quizás ni siquiera el sistema permite llegar a los contactos para que efectivamente pueda dar aviso", enfatizó la ministra, recalcando que "lo que estamos pidiendo, para ganar tiempo este caso le pueda comunicar a las personas que tuvo contacto, de manera tal de que esas personas vayan a testearse".

Al ser consultada respecto a si la trazabilidad del sistema público no da abasto, Valenzuela sostuvo que "no necesariamente, lo que pasa es que frente a esta nueva variante, es tan altamente transmisible, a una velocidad tal, que lo más probable es que la variante nos gane el terreno en llegar a los contactos. Por lo tanto lo que estamos buscando es que de la manera más oportuna posible, ellos se enteren que estuvieron con un caso confirmado, y que por lo tanto, se les invita a que vayan a testearse ojalá dentro de las 48 horas de manera tal para saber si está contagiado o no".

Retorno de las Cuarentenas ante alzas de casos

Respecto a una posible modificación al plan Paso a Paso y el retorno a las Cuarentenas, la ministra (s) de Salud indicó que "todo se está evaluando día a día".

En ese sentido, la autoridad recordó la gran cantidad de comunas que retrocedieron en este plan, entre las que se encuentran todas las de la Región Metropolitana, señalando que "con esto lo que estamos evitando son las aglomeraciones, tratando de disminuir la movilidad de las personas para que no lleven consigo esta variante".

"Responsablemente estamos evaluando día a día las medidas a tomar con el objetivo de poder mitigar el problema que nos trae Ómicron. Es importante que estemos informados de la realidad internacional, el cómo esta variante ha afectado a las más diversas regiones del mundo. Sin embargo, nosotros pensamos que las altas coberturas de vacunación pueden ser nuestro mejor escudo, pero además de eso es muy importante mantener las medidas de autocuidado", añadió.

Licencia médica en caso de ser sospechoso

La ministra también fue consultada sobre la posibilidad de acceder a una licencia médica en caso de estar alerta de COVID por haber tenido contacto con un positivo.

En ese sentido, la autoridad indicó que "esa persona, en forma inmediata, si es que siente síntomas" debe testearse y si no "puede esperar hasta 48 horas para hacerse un test y ver si efectivamente está infectado o no".

"Entonces aquí no tiene que ver mucho con la licencia", indicó remarcando que "la licencia para el caso va a estar siempre, el caso sospechoso que tiene síntomas va a estar siempre, por lo tanto es diferente un contacto que puede haberse autodefinido como contacto y en ello están las instrucciones que se le entregan al caso, no solamente para el aislamiento de él como caso, sino que también comparta esta información con quien estuvo en contacto", añadió.

Del mismo modo Valenzuela recalcó que "van a ser máximo dos días, porque aquí lo que se está pidiendo es el test de antígeno, por lo tanto va a tener el resultado en 40 minutos. Ese tema lo vamos a solucionar con el Ministerio del Trabajo".