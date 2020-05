Ministro Blumel por reducción de presupuesto a Bomberos: "Son situaciones que preferiríamos que no ocurrieran"

El titular de Interior justificó la medida señalando que "hoy el país está enfrentando una situación muy difícil, muy excepcional por la pandemia" y que "si hubiésemos podido no realizarlo no lo hubiésemos realizado".

06.05.2020

Este martes el ministro del Interior Gonzalo Blumel se refirió al recorte presupuestario por parte del Estado a Bomberos, quienes protestaron pasadas las nueve de la noche a lo largo del país.

Según indicó Blumel, "ha habido esfuerzos importantes en el último tiempo, pero hoy el país está enfrentando una situación muy difícil, muy excepcional por la pandemia. Es un recorte presupuestario que no nos gusta, que si hubiésemos podido no realizarlo no lo hubiésemos realizado".

"Son situaciones que preferiríamos no ocurrieran. Nosotros tenemos el máximo cariño, como todos los ciudadanos por Bomberos de Chile”, indicó la autoridad.

En esa misma línea, señaló que estas reducciones de presupuesto son para enfocar "todo el esfuerzo en la contención de la pandemia" y que "hoy prácticamente todas las instituciones que cuentan con financiamiento público han tenido que reasignar sus gastos o ha tenido que reducirlos".

Molestia en Bomberos

En respuesta al recorte anunciado por el Gobierno, Bomberos realizó un "sirenazo" a lo largo del país pasadas las 21:30 de este martes, para demostrar su descontento con la medida.

Desde los dirigentes piden una mesa de diálogo con el ejecutivo para "flexibilizar la medida" que representa una disminución del 7,86% de los recursos aportados por el Estado.

Horas antes desde la presidencia de la institución emitieron un comunicado en el cuál indicaron que "de manera inesperada y con profunda molestia hemos tomado conocimiento extraoficial" de la medida, además de indicar que hoy se rebaja "más de lo que significó el reajuste 2019 y 2020, lo que resulta inaceptable para realizar la función de la que es la institución más valorada del país".