Ministro Briones en Icare: "No vamos a retroceder a niveles de los 80, pero sí tendremos un retroceso"

22.06.2020

Este domingo, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, conversó con Cristian Warnken en el programa En Persona de Icare TV, en el que abordó diferentes aspectos de su trabajo, tal cómo lo es el acuerdo con la oposición para el plan de emergencia y otras medidas que ha tenido que adoptar en el plano económico para entregar ayudas sociales.

Es en este sentido que el titular de la cartera señaló que para él, la principal virtud en estos momentos es la prudencia.

"Creo que en este momento se redobla su valor. Quienes estamos en lugares de decisiones importantes, tenemos que tomar muchas de ellas con poca información, con una demanda de celeridad y por su puesto uno tiene que sopesar muchos elementos al mismo tiempo", indicó Briones, agregando que "a la larga, las decisiones con prudencia son las que priman con el bien común".

En ese sentido indicó que "al estar en una posición de tomar decisiones uno tiene que ser pragmático. En crisis cómo estas hay que moverse con decisión", agregando que cree que "en lo esencial hemos tomado decisiones correctas".

Una de las decisiones más valoradas por la ciudadanía ha sido la capacidad del ministro para generar acuerdos con la oposición, hecho el cual para el ministro es "la ciencia política", por lo que hay que "volver a cultivar la conversación". Esto debido a que para la autoridad "en los últimos años hemos tenido polarización y discusiones basadas en prejuicios y eslóganes".

Por tal motivo, el ministro cree que este octubre no será igual que el anterior, en el cual se produjo en estallido social, ya que él está "seguro" de que "desde el mundo político y social habrá una comprensión del nuevo equilibrio".

Asimismo, el jefe de Hacienda indicó que con la discusión del plan de emergencia, percibió "un sentido republicano y una convicción profunda del momento histórico que estamos viviendo".

En ese sentido, Briones indicó que las decisiones "no pueden nutrirse sólo de la mirada económica", ya que estas "tienen que venir acompañadas de un entendimiento de los procesos sociales y políticos".

De acuerdo con lo expresado por el titular de la cartera "años de construcción de institucionalidad, con ahorros, bajos niveles de deuda y un Banco Central autónomo, etc, hoy nos otorgan una capacidad de respuesta que países vecinos no tienen", agregando que "No vamos a retroceder a niveles de los 80; pero sí tendremos un retroceso de la pobreza y del desempleo. Esta es una crisis fuerte y lo que debemos hacer es aminorar sus efectos".

Revisa la entrevista completa haciendo clic AQUÍ.