Colegio de Enfermeras a ministro Paris: No se ha propiciado que los ciudadanos no accedan a sus atenciones de salud

El ente respondió a las declaraciones del titular de Salud durante el balance realizado este domingo, donde se dirigió a las enfermeras diciéndoles que "por Dios, no me pidan que deje de hacer los controles habituales, sino en dos meses más vamos a tener muchísimos más pacientes enfermos y graves por otras patologías”.

28.06.2020

El Colegio de Enfermeras respondió este domingo con un comunicado a las declaraciones realizadas por el ministro Enrique Paris durante la balance por la situación del coronavirus.

Allí, el ministro de Salud respondió a las criticas del ente realizadas este sábado, cuestionando el llamado realizado a que los pacientes asistan a centros primarios de atención para diversos tratamientos.

"Les pido todo el sacrificio posible, haremos lo posible entonces por incorporar más gente, pero por Dios, no me pidan que deje de hacer los controles habituales, sino en dos meses más vamos a tener muchísimos más pacientes enfermos y graves por otras patologías que no tienen que ver con el coronavirus”, dijo Paris este domingo.

Fue así que el Colegio de Enfermeras señaló que esta entidad "no ha propiciado ni propicia el que las y los ciudadanos no accedan a sus atenciones de salud".

Además, agrega que "lo que corresponde es que la autoridad sanitaria disponga los recursos financieros, materiales, de recurso humano, y se entreguen las directrices necesarias para continuar y profundizar lo que ya ha venido realizando el personal de la salud de la Atención Primaria, desde el inicio de la pandemia, en cuanto a proveer de atención y cuidado a lo largo del ciclo vital, al conjunto de sus usuarios y usuarias, tanto para los controles de salud habituales a poblaciones priorizadas, como otras necesidades de atención".

También destaca que hay otras modalidades para que las personas realicen sus consultas o tratamientos como las teleconsultas, con el fin de descongestionar el sistema de salud.

Revisa aquí el comunicado completo:

En relación a lo referido por el Ministro de Salud, Dr. Enrique Paris Mansilla, en el día de hoy a raíz de una consulta periodística relacionada con la declaración pública difundida por este Colegio Profesional ayer 27 de junio, en que manifestamos nuestra preocupación por el llamado de la autoridad a la población usuaria, a retornar a los Centros de Atención Primaria para recibir sus atenciones de salud, a pesar de la crisis sanitaria por Covid-19 que vive el país, el Colegio de Enfermeras de Chile puntualiza lo siguiente:

El Colegio de Enfermeras de Chile no ha propiciado ni propicia el que las y los ciudadanos no accedan a sus atenciones de salud , lo que hemos manifestado es que en el marco de la pandemia y cuando aún no llegamos al peor momento de contagios y fallecimientos, lo que corresponde es que la autoridad sanitaria disponga los recursos financieros, materiales, de recurso humano, y se entreguen las directrices necesarias para continuar y profundizar lo que ya ha venido realizando el personal de la salud de la Atención Primaria, desde el inicio de la pandemia, en cuanto a proveer de atención y cuidado a lo largo del ciclo vital, al conjunto de sus usuarios y usuarias, tanto para los controles de salud habituales a poblaciones priorizadas, como otras necesidades de atención. Queremos aclarar que las atenciones han cambiado sus modalidades, potenciando las teleconsultas por parte de todos los profesionales, aumentando las visitas domiciliarias y el trabajo en terreno (con los escasos recursos móviles que existen) y el trabajo intersectorial que no se ha dejado de realizar.

Es importante señalar al Ministro de Salud en el marco del tratamiento por VIH. Si bien es en la APS donde se realiza su pesquisa, el tratamiento y seguimiento se efectúa en el nivel secundario de salud.

Nuestra preocupación está vinculada con el rol de la enfermera como garante de todo lo que tiene relación con el control de infecciones asociadas a la atención en salud y calidad. Es la vida de las personas la que está en riesgo , más aún si consideramos las aglomeraciones que se dan lugar en los diferentes establecimientos.

A nivel mundial se ha llegado a establecer que una de las medidas efectivas para controlar la pandemia, es el distanciamiento físico. Por lo que, resulta contradictorio el llamado de la autoridad a retomar los controles de salud, sobretodo en los niños. La realidad país es muy diversa y la mayoria de las familias acude a los Centros de Salud utilizando el transporte público.

El 15 de junio enviamos una carta al Ministro de Salud solicitando una entrevista con el fin de tratar este y otros temas relacionados con el manejo de la pandemia y ofrecer una vez más nuestra colaboración en la lucha para derrotar al Covid-19 , hasta la fecha no hemos tenido respuesta .

Aclaramos que no está en nuestra intención polemizar con el Ministro ni con ninguna autoridad, menos en los tiempos de crisis que vivimos, sin embargo, reafirmamos nuestro compromiso con la salud de la población, que es a quien nos debemos como Colegio Profesional, y reiteramos que haremos sentir nuestra voz cada vez que lo consideremos necesario, justamente por el deber ético que nos asiste, diremos siempre lo que en rigor corresponda.

-Enviamos nuestro saludo de admiración y agradecimiento por la inestimable labor que han cumplido los equipos sanitarios en estos meses, a las enfermeras y enfermeros de todos los sectores, tanto público como privado, especialmente a las profesionales de la APS y a todo el equipo de salud, tens, administrativos y auxiliares de servicio, que han dado un ejemplo de profesionalismo, compromiso y dedicación en medio de las carencias que todos y todas conocemos.

-Esperamos que las altas cifras destinadas a la APS informadas por el Ministro lleguen pronta y oportunamente para así otorgar atención de calidad a la población, y de esta forma, mejorar las condiciones en que se enfrenta la pandemia en la Atención Primaria de Salud en nuestro país.