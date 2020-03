Ministro Espina: "Estamos concentrados en cuidar toda la red de abastecimiento de alimentos"

El ministro de Defensa se refirió al rol de los militares en el caso de personas que tengan que cumplir cuarentena y no lo estén haciendo. Además, anunció que habrá un promedio de 10 mil uniformados desplegados diariamente, y estableció las prioridades que tendrán en la emergencia por el coronavirus.

24Horas.cl Tvn

20.03.2020

En conversación en 24 Horas Central, el ministro de Defensa, Alberto Espina, se refirió al rol de los militares en el caso de personas que tengan que cumplir cuarentena y no lo estén haciendo.

Además, anunció que habrá un promedio de 10 mil uniformados desplegados diariamente, y estableció las prioridades que tendrán en la emergencia por el coronavirus.

"Calculamos que vamos a tener un promedio de 10 mil militares diarios"

Consultado por si en el país existe la cantidad de militares para hacer efectivo el cumplimiento de la cuarentena preventiva, el titular de Defensa expresó que "nosotros tenemos todos los medios disponibles, hasta que alcancen, para cumplir las misiones que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, les ha dado. ¿Por qué el Presidente decidió declarar este Estado de Catástrofe? Porque estamos frente a una calamidad, una pandemia gigantezca. Entonces, el rol de las Fuerzas Armadas es proteger a los chilenos siguiendo las directrices que tiene el ministerio de Salud y el Presidente para lograr hacer esta protección efectiva".

"Calculamos que vamos a tener un promedio de 10 mil militares diarios. Por ejemplo, estamos vigilando y tenemos un catastro de las fronteras y los pasos ilegales, porque ahí sí que puede haber un daño enorme. En materia sanitaria, nosotros estamos transportando a Copiapó 6 mil dosis de vacunas contra la influenza, Valdivia 10 mil, que se están despachando porque se requiere que las Fuerzas Armadas apoyen en todo lo que es medicamentos, infraestructura", añadió el ministro.

"Hay que privilegiar que los desórdenes públicos los resuelva Carabineros"

Más tarde, Espina indicó que "si la autoridad sanitaria nos dice que en tal lugar es fundamental que la gente tiene que estar en cuarentena, las Fuerzas Armadas tendrán que cumplir con su misión".

"Lo que hay que privilegiar es que los desórdenes públicos los resuelva Carabineros, las policías, porque ellos son los que tienen experiencia, están preparados. Pero si es necesario que las Fuerzas Armadas intervengan van a tener que hacerlo, el que lo decide es el jefe de la plaza. Yo creo que esta es una situación totalmente distinta al Estado de Emergencia, el cual es porque hay una grave alteración del orden público", añadió el ministro.

El ministro de Defensa, Alberto Espina, se refirió al rol de los militares en el caso de personas que tengan que cumplir cuarentena y no lo estén haciendo. Además, anunció que habrá un promedio de 10 mil uniformados desplegados diariamente. https://t.co/taJmoTK0QU pic.twitter.com/AE7s4NLeBv — 24 Horas (@24HorasTVN) March 20, 2020

Luego, respecto a si se enviarían militares a resguardar supermercados para garantizar la cadena de abastecimiento, Espina aseveró que "si es necesario, por supuesto. ¿Cómo hacer uso de la fuerza? De acuerdo a las normas de la legítima defensa que existen hace 70 años en Chile, y que dice que exista primero una agresión ilegítima a los militares o a los civiles, o a la infraestructura crítica que se esté protegiendo. Segundo, necesidad racional del medio empleado para impedirlo o repelerlo. En tercer lugar, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende".

"Nosotros dictamos reglas del uso de la fuerza que tienen estándares de todos los organismos mundiales en materia de derechos humanos y los militares han sido entrenados para hacerlo (...) Nosotros no queremos que se produzcan estos hechos, queremos provocar el menor daño posible. Ningún militar va a querer tener que enfrentarse con compatriotas, pero obviamente que si en legítima defensa tienen que tomar medidas proporcionales y, sobre todo racionales, van a cumplir con su deber", añadió.

"Estamos concentrados en cuidar toda la red de abastecimiento de alimentos"

Posteriormente, el ministro indicó que "estamos concentrados en cuidar toda la red de abastecimiento de alimentos. Significa que hay toda una logística. Las Fuerzas Armadas tienen logística, tecnología, disciplina, transporte, vigilancia. Todo eso, el Presidente ha pedido reiteradamente que se destine a proteger a los chilenos y cadenas de distribución de alimento (...) Todo está puesto a disposición para un solo objetivo: que este virus cause el menor daño posible".

Sobre quienes piden cuarentenas comunales, Espina sostuvo que "cada decisión que se toma por el Presidente y por el equipo de expertos dice relación con cuánto es posible que la medida se cumpla. No hay nada más populista y demagógico que decir medidas que después no se pueden cumplir".

"Las Fuerzas Armadas van a estar al lado de los compatriotas, así que estén tranquilos. Sé que es súper difícil hacerlo, todos tenemos preocupación, pero las Fuerzas Armadas están jugadas a lograr la mayor colaboración (...) Estamos recién partiendo, no llevamos ni 24 horas, ya hemos encontrado que se han cometido errores y los estamos rectificando. No es que una región haga lo que quiera y la otra no, todo se mira en su conjunto. El mérito de la Fuerza Armada es que tienen mando y control", concluyó el ministro.

Revisa la entrevista completa.