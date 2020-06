Ministro Espina y controles: "El que no cumpla, deberá pagar y pagar luego"

16.06.2020

El ministro de Defensa, Alberto Espina, aseguró que la fiscalización por parte de las FF.AA. y Carabineros será mucho más dura y rigurosa durante la extensión del Estado de Catástrofe mandatado por el Presidente Sebastián Piñera.

En conversación con 24 AM, aseguró que "la extensión del Estado de Catástrofe tiene un solo propósito: salvar vida de chilenos (...) Va a haber una fiscalización más intensa, con condenas más duras para quienes de manera irresponsable no cumplen las normas sanitarias (...) Vamos a tomar el camino de que el que no cumple, paga y tiene que pagar luego".

Por lo mismo, el secretario de Estado precisó que existe una "gran y clara perentoria instrucción" para todo el personal policial que está en las calles fiscalizando y es que toda persona que sea sorprendida violando la cuarentena o el toque de queda, será llevado a una comisaría y se le aplicarán las sanciones pertinentes.

En ese mismo sentido, aseguró que se tendrá una coordinación especial con los intendentes y fiscales "porque no puede ocurrir la sensación de impunidad, no puede ocurrir el abuso por los permisos".

"Vamos a entrar, la FFAA y Carabineros, en una acción de fiscalización extremadamente rigurosa. Tenemos que aprender a ser disciplinados y a respetar las normas que en esta oportunidad sólo tienen por objeto que la ciudadanía pueda salvar sus vidas. Sin colaboración de la ciudadanía, esta batalla la vamos a ganar, pero nos va a costar más", destacó.

Por último, manifestó que toda la fuerza policial está cumpliendo con su deber, sin embargo, no ha sido suficiente para que respeten las normas impuestas por la pandemia del coronavirus.

Ataques a personal policial

El ministro también se refirió a la muerte de un joven conscripto en Puerto Montt, el que fue atropellado por un delincuente que no respetó una luz ropa.

"Quiero ser claro y las personas que no cumplen con el toque de queda y tiren el auto, porque eso es lo ocurre, intentan atropellar a quienes controlan, van ser objeto de la legítima defensa por parte de las policías y ls FF.AA, un uso racional de la fuerza. No puede ocurrir lo que ocurrió en Puerto Montt, donde un conscripto de 19 años fue atropellado por un delincuente que le quitó la vida a un joven, cuya única misión que tenía, era proteger la vida de los chilenos", lamentó.

Doctor Ugarte: "Junio y julio van a ser meses muy complejos, las cifras deberían elevarse aún más y en agosto disminuir"

Durante su monitoreo semanal en 24 Horas Central, el jefe la Unidad de Paciente Crítico de la Clínica Indisa, Sebastián Ugarte, analizó los efectos de las medidas de contención del coronavirus en el país y proyectó cómo será la situación en las próximas semanas.

En primer lugar, el médico sostuvo sobre el cambio en el Ministerio de Salud con la llegada de Enrique Paris como nuevo ministro que "hay una continuidad en los contenidos, pero un cambio de énfasis en la forma y en la estrategia". Añadió que "ahora el ministro Paris pone otros énfasis: Acentuar la cuarentena, fomentar la participación de la Atención Primaria (...) y una integración en que el conjunto del país se sienta convocado a una estrategia común".

Sobre el reciente estudio de Espacio Público, donde se concluye que "la ciudad y su sistema hospitalario no aguantan otro mes con estos niveles de contagio. El Gran Santiago debe entrar en hibernación", el facultativo comentó que "la constatación que ellos hacen es que con esos niveles de contagio es predecible tener 200 a 300 pacientes golpeando las puertas de los hospitales cada día. Un colapso del sistema implicaría que se elevaría la mortalidad bastante más de los niveles que tenemos hoy en día. Frente a eso, proponen medidas sumamente drásticas".

¿HIBERNACIÓN EN SANTIAGO?: "NO ES UNA IDEA TAN DESCABELLADA"

Consultado si es practicable esta hibernación que se propone, Ugarte reconoció que "esta recomendación, si bien es muy dura y tendría un costo, implicaría aplicar ese nivel de cuarentena en toda la ciudad. Una medida debatible, pero a considerar. No es una idea tan descabellada o extremista".

Por último, enfatizó que "resulta indispensable tener un control más enérgico. El nuevo ministro de Salud lo planteó, un endurecimiento de la cuarentena y de la fiscalización. Si no tomamos medidas drásticas ahora, en dos semanas más lamentaremos un incremento aún mayor de mortalidad".

Además, advirtió que "junio y julio van a ser meses muy complejos, las cifras deberían elevarse aún más y en agosto deberían disminuir. Va a ser un momento muy duro que debemos sobrepasar, y sobrepasando eso los números van a empezar a bajar y disminuir (...) De no cambiar, debería ocurrir que en las próximas cuatro semanas tengamos un pico de incidencia donde las cifras sean aún mayores que hoy, con cifras de casos y mortalidad aún mayores que hoy día. En agosto empezaríamos a tener un poco de respiro".

Finalizó reconociendo que "todavía no entramos a la parte más dura. Tenemos que prepararnos para eso".