Ministro Mañalich: "Mi preocupación no es la economía. Me preocupa que estamos aplicando un tratamiento que tiene efectos adversos enormes"

24.04.2020

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró este viernes que su preocupación no está centrada en la economía del país o en que se reactiven ciertas actividades productivas.

"Como ministro de Salud, lo digo con cierta imprudencia, mi preocupación no es la economía o que se vuelva a reactivar cierta o cual actividad. Lo que me preocupa es que desde el punto de vista de la salud, estamos aplicando un tratamiento que tiene efectos adversos enormes", aseguró en conversación con radio Duna.

Haciendo una comparación, Mañalich indicó que las medidas tomadas por la pandemia, "es como una quimioterapia", y se debe estar atento a las consecuencias de aquello, que ya están viendo. Como por ejemplo, las embarazas no están asistiendo a sus controles prenatales, si no hay trabajo, las personas no tienen acceso a comida, a calefacción, entre otros, asegurando que estos efectos "se van a pagar muy caro".

Cuarentena total

Respecto de la medida de cuarentena total para la comuna de Pedro Aguirre Cerda, el ministro aseveró que es muy poco probable que se extienda por varias semanas, ya que las personas que residen en ella, necesitan salir a trabajar para poder llevar ingresos al hogar. Misma situación que ocurre en Estación Central.

"Mantener una cuarentena prolongada es prácticamente imposible. La cantidad de población muy concentrada en cités de inmigrantes. Todas estas construcciones verticales, representan riesgos en sí mismos", agregó.

Por otro lado, enfatizó en que la posibilidad de abrir las fronteras aéreas y terrestres es casi imposible. "Es absolutamente imposible abrir las fronteras aéreas y terrestres, porque no tenemos la certeza de lo que está pasando en otros países, donde están haciendo testeos mucho menores".

Nuevo balance

El Ministerio de Salud entregó un nuevo balance respecto de la situación en Chile del coronavirus COVID-19, indicando que el número de contagiados llegó a 12.306, luego de que en las últimas 24 horas se reportaran 494 casos, mientras que los fallecidos aumentaron a 174.

Según informó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, los nuevos decesos corresponden a seis personas de las regiones de Arica y Parinacota, Valparaíso, Metropolitana, Ñuble, Los Lagos y Magallanes.

Daza añadió que el número de pacientes recuperados llegó a 6.327, equivalente al 51% del total que contrajo la enfermedad.

Jaime Mañalich, ministro de Salud, también reveló que en el país hay tres bebés conectados a ventilación mecánica luego de ser confirmados como positivos con la enfermedad.

Al respecto, señaló que dos de estos lactantes son de Antofagasta -de 1 y 3 meses- y el otro corresponde a un caso de la región Metropolitana.

Mañalich destacó que el bebé de 1 mes "evoluciona bien pero tiene enfermedad previa en la laringe", mientras que el otro sufre de una neumonía.

"Esperamos que la próxima semana puedan los tres ser desconectados para mejorar su condición de salud", aseguró.