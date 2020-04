Ministro Mañalich: "Hubiese anhelado tener unos días más de preparación para este corte de la asistencia de los niños a clases"

24horas tvn

22.04.2020

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió este miércoles a la polémica que ha surgido tras sus declaraciones respecto de la decisión de suspender las clases presenciales a lo largo de todo el país.

"Nosotros tenemos que reconocer que estamos en una situación epidemiológica absolutamente inédita. La historia se está escribiendo y estamos aprendiendo todos los días cuales son los cursos de acción (...) En mi opinión, el momento adecuado para terminar o hacer el quiebre escolar era 15 días después de lo que se hizo", indicó el secretario de Estado.

Agregó que la decisión fue tomada luego de que todos los actores involucrados discutieran respecto de ello. "Esa discusión fue una conversación con varios ministros, con el Presidente, con los expertos, con los alcaldes y el Gobierno, como uno solo, tomó una decisión y eso es lo que vale", enfatizó.

Por último, recalcó que "evidentemente yo hubiese anhelado tener unos días más de preparación para este corte de la asistencia de los niños a clases", agregando que ahora se tiene la discusión de cuáles son los riesgos y beneficios que representa el regreso a clases. "Es evidente que hay opiniones diversas y el Presidente es el que toma la decisión final".

Ministro Mañalich califica como un "error" la suspensión de clases

Esta tarde el ministro de Salud, Jaime Mañalich junto a la Subsecretaria de la cartera, Paula Daza participaron en una sesión -de manera virtual- especial realizada por la Cámara de Diputados y Diputadas, donde abordaron la situación de nuestro país con respecto al combate del coronavirus.

Durante la actividad on-line, el titular de Salud se refirió a dos tópicos relevantes: clases y vacunación de niños vulnerables, luego que en la entrega de datos diarios sobre contagiados por coronavirus, indicaron que una de las preocupaciones era la gran cantidad de niños en edad escolar que no han sido vacunados contra la influenza.

En este contexto, el secretario de Estado sostuvo que nunca estuvieron de acuerdo como ministerio de Salud en suspender la clases, en especial para el sector municipalizado.

"Lo que significa para niños vulnerables no estar en la escuela que por lo demás sabemos nunca quisimos, nunca compartimos como ministerio de Salud de cerrar las escuelas y la evidencia que tenemos acumulada ahora demuestra que efectivamente eso fue un grave error que dejó a los niños sin vacuna, sin educación, sin comida, sin protección", expuso.

Acusando además el no cumplimiento de "turnos éticos" para vacunar a los pequeños en los establecimientos.

"Cuando se nos prometió que se iba a generar turnos éticos para proteger a los niños vulnerables, se nos prometió que iban a ir los niños a vacunarse a las escuelas y que se iban a hacer turnos en las escuelas municipalizadas, nada de eso ocurrió".

Agregando que el problema que hay por delante no es tan sólo económico, sino más bien de determinantes sociales de salud. "La gente no va a tener qué comer, no va a tener medicamentos, no va a poder pagar sus rentas, no va poder recibir sus beneficios sociales, porque no pueda renovar su cédula de identidad", expuso.

En la cita virtual también estuvieron presentes los ministros de Hacienda y Trabajo, Ignacio Briones y María José Zaldívar.

"LA NUEVA NORMALIDAD": RETORNO PAULATINO A CLASES

En la sesión especial el ministro Mañalich indicó que "la estrategia que ha seguido el Gobierno de Chile, valorada como se acaba de señalar por el director de la Organización Mundial de la Salud y en la prensa española hoy en día como una de las mejores del mundo, merece respeto, y merece, insisto que pensemos muy bien cuales son los pasos siguientes".

"En nuestra opinión de Gobierno son claros, vale decir, tenemos que retomar paulatinamente la actividad escolar partiendo por las escuelas básicas, la educación preescolar, después la educación escolar. ¿por dónde? en Aysén. Qué sentido tiene hoy en día que en Aysén donde no hay casos (de COVID-19), no haya clases", expuso.