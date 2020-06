Ministro Paris actuará como interlocutor para lograr acuerdo en proyecto "Crianza Protegida"

"No me voy a negar a dialogar con nadie, compartimos algunas idea, llegamos a consensuar una línea de trabajo", señaló el secretario de Estado, destacando que la iniciativa del Ejecutivo tiene una amplia cobertura.

25.06.2020

El ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró este jueves que conversó a través de una reunión virtual con los parlamentarios que han impulsado el proyecto del postnatal de emergencia, instancia en la que se ofreció a actuar como un intermediario con la ministra del Trabajo, María José Zaldívar.

"Confirmo que me reuní desde mi casa, en una reunión que el grupo me solicitó. En ese sentido, lo que me comprometí a es conversar con la ministra de Trabajo para iniciar un intercambio de opiniones", precisó.

🔴#AHORA Min. Enrique Paris se ofreció como interlocutor entre autores del Postnatal de Emergencia y la Ministra del Trabajo. También señaló que el proyecto Crianza Protegida del gobierno tiene una mayor cobertura y que es una materia exclusiva del Ejecutivo. @24HorasTVN pic.twitter.com/nFpTpmv0LU — Poirot Escovedo (@poirotes) June 25, 2020

En esa misma línea, manifestó que "escuché a la bancada mixta, por así decirlo, y estoy dispuesto a dialogar y me he ofrecido a actuar como interlocutor. No me voy a negar a dialogar con nadie, compartimos algunas idea, llegamos a consensuar una línea de trabajo".

Respecto del proyecto presentado por el Presidente Sebastián Piñera, Paris enfatizó que "es mucho más universal, abarca 850 mil personas, a padres y madres y fija pisos mínimos para dar al menos 300 mil pesos", destacando que es para padres de menores de seis años y que cubre a gran parte de la población con hijos pequeños.

Chile llega a 4.903 muertes por coronavirus y contagios se elevan a 259.064

El Ministerio de Salud entregó un nuevo balance de la situación en Chile por la pandemia de coronavirus COVID-19, indicando que en las últimas 24 horas se informaron 172 muertos de acuerdo a los datos entregados por el Registro Civil.

Según informó el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, la cifra implicó que el total de víctimas fatales ascendió a 4.903 en el país desde el inicio de la pandemia.

Huechuraba abre albergue "con dignidad y respeto" para personas en situación de calle Leer más

Asimismo, Chile reportó 4.648 nuevos casos de la enfermedad, dando un total de 259.064 en todo el país. Zúñiga también cifró en 34.834 las personas decretadas como casos activos por el virus.

Zúñiga manifestó que actualmente hay 2.078 personas hospitalizadas, 1.751 en ventilación mecánica y 427 en condición crítica.

El ministro de Salud, Enrique Paris, explicó en la instancia que también "hay una reducción de 14% de casos confirmados a nivel nacional. Hoy tenemos más de 17 mil exámenes PCR y la positividad también ha bajado".

No obstante, destacó que "se han registrados rebrotes en distintas partes del mundo. Por ese motivo no podemos bajar los brazos y seguiremos trabajando fuertemente".