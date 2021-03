Ministro Paris: "Vamos a tener el 15 de abril, no antes, un efecto protector importante gracias a la vacunación masiva"

24horas tvn

06.03.2021

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió al actual aumento de casos en varias regiones del país, donde el pasado viernes a nivel nacional alcanzamos la cifra más alta desde junio con 5.325 nuevos contagiados de COVID-19, pero donde también se llegó a más de cuatro millones de personas inoculadas contra la enfermedad.

Paris destacó la campaña de vacunación que ha significado un "esfuerzo gigantesco" y se manifestó confiado en que "la vacuna está haciendo efecto".

Respecto a cuándo se lograrán ver los primeros alcances positivos de este proceso, señaló en entrevista con Radio ADN, que "vamos a tener el 15 de abril, no antes, un efecto protector importante".

La autoridad descartó que el aumento de nuevos contagios sea parte de una "tercera ola", a pesar de que, adelantó, este sábado también habrá más de cinco mil casos.

Autocrítica sobre permiso de vacaciones

Entre el 4 de enero, cuando comenzó el permiso de vacaciones, hasta el martes 2 de marzo, Comisaría Virtual había entregado un total de 4.032.758 autorizaciones para trasladarse.

El ministro hizo una reflexión crítica sobre cómo anunciaron este permiso, ya que lo que aumenta los contagios "no es el permiso en sí, sino la conducta de las personas".

"A lo mejor pensaron que por estarlo (de vacaciones) había que abandonar todas las medidas sanitarias. Y en ese sentido sí que hago una autocrítica: a lo mejor no fuimos suficientemente claros en la comunicación de riesgo”, dijo el ministro.

Según Paris, cuando presentaron este excepcional permiso explicaron que lo hacían por la "fatiga pandémica" de las personas de estar todo el año encerrados y cuidar su la salud mental . Sin embargo, el mensaje no era "llamar a relajarse y no cuidarse".

“De lo que me arrepiento quizás fue de que no fuimos capaces de comunicar, a lo mejor, de que durante las vacaciones había que mantener las mismas medidas restrictivas, cosa que francamente, no se cumplió: en las playas la gente no respetó lo que comunicamos tantas veces”, señaló.

Foto: Aton.