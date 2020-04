Minsal aborda "nueva normalidad" en reunión de alto nivel con la OMS

24horas tvn

23.04.2020

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló el que el Ministerio de Salud sostuvo una reunión de alto nivel con la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde Chile representó a América para informar de la situación frente a la pandemia y sobre los pasos a seguir.

Según detalló el ministro "se habló ampliamente del sentido de la "nueva normalidad". Como se sabe este concepto fue acuñado por la OMS para hacer comprensible la nueva etapa que viene después de este periodo de peak", afirmó y agregó "esta es una situación no de vuelta completa a la normalidad si no que a la mantención de vigilancia epidemiológica y acciones para lograr que la olas que vengan sean lo más suaves y decrecientes posibles".

En el encuentro además se conversó sobre la importancia que le han dado los países a tener la mayor cantidad de inmunizados posibles y recalcó que aún no se conoce específicamente cuál es el tiempo que una persona queda inmunizada tras contraer el virus.

"Los países buscan tener la mayor cantidad de inmunizados posible para lograr esta 'nueva normalidad' con los mecanismo que están discutiéndose a nivel de la OMS", dijo el secretario de Estado.

"Se habló extensamente que hay un interés enorme por entender mejor este brote epidémico y dentro de esto hay una pregunta crucial respecto al número de personas que cursan una infección por coronavirus sin presentar síntomas. En la estimación de la reunión de esta mañana se señala que los números están convergiendo al rededor de un 75%", agregó.

Carnet COVID-19

Frente al Carnet "COVID-19" anunciado por el Gobierno que será entregado para las personas dadas de alta, el ministro explicó que "lo que señala es que las personas que tuvieron un PCR positivo y que han cumplido la cuarentena de 14 hasta 28 días, por lo tanto tiene baja probabilidad de enfermar a otros y de no enfermarse en los próximos meses"

"Este tema está muy candente en la OMS. Las autoridades allí representadas no les gusta el nombre de algunos países que lo han denominado pasaporte de inmunidad, porque hacer extrapolación de la inmunidad no es suficiente, no les parece adecuado, les parece adecuado certificar que las personas están de alta de la enfermedad", aseveró

Economía mundial

Además, Mañalich afirmó que en la reunión se trató el tema económico dada la recesión que está ocasionando la pandemia en el mundo.

"La organización también ve que es necesario una nueva economía y se habló que las agencias financieras mundiales están trabajando en esto porque está plenamente consciente de la recesión que va a afectar al planeta en los meses que vienen, lo que se traduce en hambre, escasez de cuidados médicos y los riesgos que eso conlleva", puntualizó.