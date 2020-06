Minsal llama al "autocontrol" por consumo de alcohol y aclara que su venta "no está en evaluación"

24horas tvn

26.06.2020

El ministro de Salud, Enrique Paris, dijo que de momento "no está en evaluación" una posible restricción a la venta de alcohol en el país durante la pandemia, haciendo un llamado a que la población tenga "autocontrol".

Según informó la autoridad, sus palabras surgen luego que el Hogar de Cristo solicitara al Gobierno que lo considerara un bien no esencial dentro del protocolo que se está elaborando sobre qué son servicios de primera necesidad, debido al alto aumento de consumo de alcohol durante las cuarentenas.

"Es un problema mundial y desgraciadamente es un problema que también hemos detectado en Chile", dijo el ministro Paris, pero afirmó que la categorización de los bienes no le corresponde a su cartera y descartó la medida por el momento.

"No está en evaluación y no me corresponde a mi responder sobre estas medidas porque nosotros estamos hablando desde el punto de vista de la salud de las personas".

Sin embargo, adelantó que en el programa de salud mental lanzado por el Gobierno "Saludablemente" se está realizando un estudio del tema.

"Hemos lanzado una encuesta en el programa Saludablemente para conocer estas conductas, respuestas que conoceremos en los próximos días", reveló el secretario de Estado.

Finalmente el ministro hizo un llamado a la moderación y al autocontrol en este sentido.

"Hacemos un llamado a la responsabilidad, a consumir con moderación, al autocontrol y a la conducta responsable", sentenció.

Chile supera las 5.000 muertes por coronavirus tras nuevo balance del Minsal

El Ministerio de Salud entregó un nuevo balance respecto a la situación en Chile por la pandemia de coronavirus COVID-19, indicando que el país llegó a 5.068 luego de las últimas informaciones recibidas desde el Registro Civil.

Según informó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en la última jornada se informaron 165 nuevos decesos de acuerdo a la base de datos del organismo.

Asimismo, en la pasada jornada fueron notificados 4.296 nuevos casos, de los cuales 4.422 fueron declarados como sintomáticos.

Las cifras implican que en Chile existen 263.360 casos totales de contagios desde que se reportó el primer caso, el 3 de marzo pasado.

Daza complementó que en el país se mantienen 2.086 personas hospitalizadas además de 1.772 conectados a ventilación mecánica y 437 en condición crítica.

El ministro de Salud, Enrique Paris, aprovechó la instancia para "pedir encarecidamente a los alcaldes y la atención primaria para que nos acompañen" en la lucha contra la pandemia.