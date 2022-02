Minsal reporta que el 63% de las y los pacientes en UCI no tiene sus vacunas al día

24Horas.cl Tvn

09.02.2022

En medio del proceso de implementación de la segunda dosis de refuerzo para mayores de 55 años, las personas que más presencia marcan dentro de los hospitalizados por COVID-19 son las que aún no se han vacunado.

Según reportó el Ministerio de Salud, el 63% de las y los pacientes hospitalizados en camas críticas no han completado su esquema de vacunación o no se han inoculado.

: Minsal registra 33.362 casos nuevos de coronavirus y un 26,71% de positividad a nivel nacional Leer más

Ante ello, el ministro de Salud, Enrique Paris, llamó a quienes no se han inoculado a que “se acerquen a recibir la primera dosis aquellos que no han recibido la primera dosis, a completar su esquema aquellos que no han completado su esquema o a recibir su respectiva dosis de refuerzo, según sea el caso”.

El Minsal informó durante este miércoles que 678 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) a la fecha, de las cuales 533 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 203 camas críticas disponibles.

: Plan "Paso a Paso": las 22 comunas del país que retroceden desde este miércoles Leer más

El doctor Leonardo Ristori, jefe de Urgencia de la Clínica Indisa, indicó a 24 Horas que "los cuadros graves, en general, están afectando a gente sin vacuna o con su esquema de vacunación incompleto. Eso, unido a la comorbilidad, que nos está ocasionando cuadros graves que requieren hospitalización".

"Tenemos la UCI absolutamente ocupada. Hoy día amanecimos sin ninguna cama", advirtió además el médico.