Moreira pide al Gobierno dar bono de $1.000.000 para enfrentar la pandemia

24Horas.cl Tvn

17.07.2020

El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Iván Moreira, pidió al Gobierno entregar mayor cantidad de dinero a las personas afectadas por la pandemia de coronavirus COVID-19, reiterando que los anuncios dados por el Presidente Piñera son "malos".

Según indicó el parlamentario a 24 AM, bajo su análisis La Moneda debiese aumentar la entrega de dinero a $1.000.000 para paliar las consecuencias de la emergencia sanitaria.

Gobierno: casi tres millones de chilenos quedarían sin fondos de AFP tras retiro del 10% Leer más

"Creo que darle $1.000.000 a todas las personas sería un aporte sustancial", dijo Moreira, indicando que esto debiese centrarse en personas que lo requieran y no en casos en los que pueda haber un "aprovechamiento" de los anuncios.

Complementó que es indispensable que el Gobierno "dé propuestas contundentes" para las familias afectadas.

Sobre el monto, insistió en que si un millón de pesos es mucho para las arcas fiscales, "podría ser que el bono de $500 mil ya anunciado se repita o que este dé una cobertura a más población".

Se abre a votar retiro del 10%: "Si hay penas del infierno, las habrá"

En la misma entrevista, criticó duramente el accionar de su partido y el Gobierno respecto a enfrentar el proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales, indicando que para la votación de dicha instancia "estoy dispuesto a asumir todas las consecuencias".

: Senador De Urresti y retiro del 10%: "Es el comienzo del fin de las AFP" Leer más

La autoridad aseguró en entrevista a 24 AM que "si tengo que votar a favor, lo haré a favor del retiro de los fondos", argumentando que el Gobierno "tiene la obligación de responder a las urgentes necesidades de la población".

"Valoro lo que ha hecho el Gobierno, pero lamentablemente todo es insuficiente (...) Sobre la votación, si hay penas del infierno, las habrá", añadió el parlamentario.

Moreira destacó que días previos a los sufragios que se registrarán en el Senado dará a conocer su opción, porque "hoy el primer principio es defender la vida y la de los más pobres que están sufriendo".

Asimismo, coincidió con el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, indicando que "la propuesta del Gobierno es mala", e hizo un llamado al edil para que "se manifieste sobre si él fuera senador, votaría a favor o en contra del retiro de fondos".

"Yo no acepto amenazas"

Respecto a la decisión de la UDI de llevar hasta el Tribunal Supremo a los parlamentarios que votaron a favor del proyecto en la Cámara de Diputadas y Diputados, Moreira destacó que "no puedo aceptar una amenaza, porque cuando el partido hace esto lo que busca es una expulsión".

: Retiro del 10%: Silber denuncia a Van Rysselberghe ante el Servel por "órdenes" dadas a parlamentarios Leer más

Para el senador, el recurso liderado por el comité político del gremialismo "es un mensaje claro que si no votamos como corresponde, pasaremos al tribunal".

"La UDI es mi familia pero a veces se cometen injusticias, como cuando me castigaron y enviaron a Los Lagos, donde no me conocía nadie peor logré revertir una elección y ser elegido", manifestó.