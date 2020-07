Mujer con coronavirus da a luz a gemelos y muere en el parto 

24horas tvn

03.07.2020

Larissa Blanco, una mujer de 23 años con coronavirus, falleció minutos después de dar a luz a gemelos en Brasil, tras presentar complicaciones en el parto.

La joven embarazada fue diagnosticada el 12 de junio, luego que su PCR diera positivo para COVID-19 y tras empeorar su cuadro fue trasladada a urgencia en una clínica de San Pablo.

Su pareja, Diego Rodrigues de 24 años, también contrajo el virus, sin embargo logró recuperarse de manera exitosa, consignó Infobae.

El hombre explicó que durante el parto hubo complicaciones, sin embargo pudieron nacer los dos bebés sin problemas. Posterior a ello, Diego se despidió de Larissa para acompañar a sus hijos recién nacidos y fue el último momento que pudo compartir con ella.





“Tuvo una hemorragia y no pudieron contenerla. Entró en paro y, aunque intentaron hacerle una transfusión de sangre, ya era demasiado tarde. El médico me dijo que debido a COVID-19, su cuerpo no pudo soportar la pérdida de sangre”, explicó.

“Estoy muy abatido. No puedo sacar a Larissa de mi cabeza”, expresó Diego y continuó: “Cuando una madre muere durante el parto, se convierte en un ángel que nos protege. Sé que Dios tiene un plan para nuestra vida. Dios permitió que me dejara dos angelitos para que yo los cuide y me den fuerzas. Lloré mucho cuando los vi por primera vez, fue lo más hermoso que me pasó en la vida”.