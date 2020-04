Mujer con coronavirus da a luz con coma inducido 

24horas tvn

14.04.2020

Angela Primachencko, terapeuta respiratoria, dio a luz con 34 semanas de gestación, luego que le indujeran el parto tras dar positivo de coronavirus COVID-19.

La mujer, quien comenzó a sentirse mal, con un poco de tos, decidió hacerse el test y al dar positivo, quedó hospitalizada.

A los 17 días, decidieron inducirle un coma, tras estar conectada a un ventilador mecánico, para adelantar el parto, y así sus pulmones tuvieran mayor espacio y su cuerpo quedaba dispuesto a recibir el 100% de sus nutrientes.

"No estaba segura de dónde estaba. Estaba muy confundida. Desperté y ya no tenía barriga. No sabía de mi bebé, de mi esposo", confesó la mujer al medio ABC.

Su hija se encuentra hospitalizada como medida preventiva, así poder monitorearla. Por otra parte, la pareja de Primachencko y su otra hija, se encuentran sanos y sin problemas, tras dar negativos al examen.

Días después la mujer decidió narrar su emotiva historia a través de su cuenta de Instagram, para felicitar al cuerpo médico.