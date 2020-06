Mujeres presentan mayor desempleo, problemas de salud mental y recarga de trabajo doméstico durante pandemia

24horas tvn

24.06.2020

De acuerdo al quinto Informe MOVID-19 elaborado por la Universidad de Chile y el Colegio Médico, en colaboración con otras entidades, la pandemia del coronavirus ha acentuado la brecha entre hombres y mujeres, en múltiples ámbitos.

La consulta desarrollada entre el 30 de mayo y el 10 de junio de este año, arroja que el 61,7% de las mujeres encuestadas, con la educación media incompleta, vio aumentada la deuda del hogar. Mientras que en hombres, con el mismo nivel educacional, el 51,2% manifestó poseer un aumento de la deuda.

Respecto del desempleo, el 43,1% de los hombres con la enseñanza media incompleta quedó sin trabajo, mientras que en las mujeres es de un 44,8%.

Sin embargo, la brecha se acentúa en la quiebra de las empresas donde trabajaban. El documento sostiene que “la incertidumbre laboral está particularmente presente entre mujeres que no han terminado su educación media. En particular, 49,2% de estas mujeres estima que es totalmente o muy probable que la empresa donde trabajan quiebre en los próximos tres meses, mientras que el 61,7% estima que las deudas de su hogar aumentarán. Estos porcentajes son notoriamente mayores a los reportados por hombres de distintos niveles educativos y por mujeres con mayor nivel educacional”.

En ese mismo sentido, la encuesta subrayóque “la percepción de inestabilidad laboral entre mujeres con niveles educacionales más bajos da cuenta de una sensación de desprotección social en el contexto de la crisis. Este dato también pone de manifiesto las diferentes realidades que la pandemia genera para mujeres de distintos estratos sociales. Por otro lado, el cierre de establecimientos educacionales conlleva un aumento de tareas de cuidado y educativos en el hogar para mujeres”.

Salud mental

De acuerdo al Termómetro Social,son las mujeres quienes mayoritariamente empeoraron su estado de ánimo, presentaron problemas para dormir y sintieron ansiedad o síntomas de depresión.

El documento argumentó que “55,8% de las mujeres indica que su estado de ánimo ha empeorado durante los meses de crisis sanitaria, mientras que solamente el 42,8% de los hombres estima lo mismo. Las mujeres también mencionan, en mayor medida que los hombres, la presencia de problemas para dormir, sentirse bajoneada o deprimida, así como nerviosa o ansiosa. Estos indicadores de salud mental más negativos en mujeres podrían reflejar la sobrecarga que las mujeres tienen en relación a los cuidados del hogar, la preocupación con la potencial pérdida de su fuente laboral y el aumento de expresiones de violencia de género en contexto de cuarentenas".

Trabajadores del área salud

Por último, respecto de los trabajadores de área de la salud, la encuesta también reflejó una importante brecha de género. Las mujeres no solo representan el mayor porcentaje de fuerza laboral en dicho ámbito, sino que también son quienes más interactúan con pacientes con COVID-19.

"Por ejemplo, la semana del 8 de junio, un 11,9% de las mujeres trabajadoras en salud indicó haber tenido contacto con una persona COVID-positiva, mientras que este valor se reducía a 6,9% de los hombres trabajadores en salud, al 5,0% de las mujeres no trabajadoras en salud y al 3,5% de los hombres no trabajadores en salud. Así, las trabajadoras en salud presentaron una exposición mayor en un 72,5% a los hombres trabajadores en salud y mayor en un 138% a la exposición de mujeres no trabajadoras en salud".

Por todo lo anterior, el documento llama a generar políticas públicas de protección del empleo que logren reducir la pérdida del trabajo entre mujeres. Además, aumentar el apoyo psicosocial a mujeres y fortalecer la corresponsabilidad social en el hogar, fortalecer la ayuda a los trabajadores de la salud y a aprobar el postnatal de emergencia.