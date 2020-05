Niño de 6 años reza arrodillado en la calle para que termine la pandemia del coronavirus

El pequeño aseguró salir a la calle, porque adentro de su casa había mucho ruido y creía que su deseo no se cumpliría.

18.05.2020

Alan, un niño de seis años, fue captado por una de sus vecinas en Libertado, Perú, arrodillado, en medio de una calle, rezando para que terminara pronto la pandemia por el coronavirus.

Según narró Claudia, su vecina testigo del hecho, quien decidió capturar el momento, aseguró que el pequeño le confesó que salió de su casa, porque al interior de ella, había mucho ruido y temía que no se cumpliera su deseo.

La imagen compartida a mediados de abril, ha dado la vuelta al mundo, conmocionando en distintos países el noble actuar del pequeño y cómo transmite, utilizando una mascarilla, el deseo de todos.

"Les cuento la historia de esta foto que tomé hace algunas horas: Hoy en el barrio nos unimos para rezar y pedir a Dios por la situación de emergencia que estamos viviendo, para así compartir esperanza y fe", comenzó escribiendo la autora de la foto.

Y continuó: "Aproveché minutos antes de que las personas salgan a sus puertas a orar para hacer una toma de todas las velas que fueron puestas como acto simbólico de fe, grato fue el momento cuando encontré a este niño y aprovechando su concentración tomé la foto".

"Le pregunté luego que hacía y me respondió en su inocencia que le pedía solito un deseo a Dios y que salió porque en su casa había mucho ruido, que así su deseo no se iba a cumplir" relató y agregó: "Su deseo sin duda es claro, ellos no son ajenos a saber lo que está sucediendo".

Finalmente concluyó: "Yo quedé con una sonrisa en el rostro, con la fe y esperanza a 1000, pero sobre todo encantada de ser testigo del amor y confianza de ese niño a Dios. Que bello se les inculque aquello, aún en tiempos difíciles. Que la fe nunca muera".